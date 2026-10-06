Francia vive una jornada de protestas estudiantiles con 450.000 manifestantes en todo el país

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- Alrededor de 450.000 personas según los organizadores, 250.000 según el Ministerio del Interior francés, se movilizaron el martes en las protestas estudiantiles que se registran en toda Francia para reclamar mayores recursos para la educación, denunciar el deterioro de los centros escolares y la falta de profesores, especialmente en los barrios más desfavorecidos.

Las autoridades desplegaron un importante dispositivo policial ante el temor a nuevos incidentes, después de varios días de bloqueos y enfrentamientos que han causado numerosos heridos, algunos de carácter grave, reportó DW y supo Noticias Argentinas. La Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria informó que 1.800 institutos permanecen bloqueados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá esta tarde con varios ministros en el Palacio del Elíseo para evaluar la situación. Una fuente del Ejecutivo indicó que estarán presentes el primer ministro, Sébastien Lecornu, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y su colega del Ministerio de Educación Nacional, Edouard Geffray, según Le Monde.

Lecornu acusó a La Francia Insumisa (LFI) de tener el "objetivo político de sembrar el caos en el país" antes de las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que hablar de "instrucciones políticas de represión policial" contra las manifestaciones de estudiantes de secundaria es una "mentira". En ese sentido, reprochó a LFI de "echar leña al fuego".

"¿Pueden ocurrir accidentes en una operación de orden público tan delicada? La respuesta es sí. Y digo accidente porque veo que se emplea también el término 'violencia policial'. La violencia policial sugeriría la existencia de instrucciones políticas de represión policial. Eso es falso, es una mentira y supone arrojar oprobio sobre la policía de la República", declaró Lecornu ante la Asamblea Nacional.

En tanto, Lecornu anunció la suspensión de las clases en los institutos de enseñanza secundaria a finales de esta semana para organizar un "espacio de democracia interna" con los alumnos.

El Gobierno francés ha dispuesto cambios educativos y enfrenta una ola de movilizaciones estudiantiles que se extienden por varios institutos del país.

El primer ministro anunció que el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, ha decidido liberar tiempo. Desde mañana por la mañana, el jueves y el viernes se liberarán totalmente los horarios para permitir que cada equipo directivo y cada director dispongan de un tiempo de democracia interna en el centro, afirmó ante la Asamblea Nacional.

Según el Ejecutivo, 215 estudiantes resultaron heridos desde el inicio de las protestas. El ministro del Interior señaló que la inmensa mayoría de los casos se produjeron en accidentes o por la intervención de personas ajenas al movimiento, en episodios de "violencia urbana" y "de extrema tensión" en los que justificó el uso de antidisturbios.

La jornada de movilización llega tras episodios graves: un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano en Lens (norte) tras la explosión de una granada, y en Tours (centro) un estudiante de 16 años perdió la visión de un ojo durante un bloqueo la semana pasada.

El caso de Lens está bajo investigación para establecer las circunstancias, mientras que en Tours la Fiscalía indicó que las lesiones del menor eran compatibles con el impacto de un proyectil disparado por un lanzador de balas de defensa (LBD), utilizado por las fuerzas del orden francesas.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad aunque reconoció que las lesiones sufridas por algunos jóvenes son "un drama en cualquier circunstancia" y recordó que se han abierto investigaciones de la IGPN, la llamada "policías de policías". Nüñez puntualizó que hay "una decena" de casos bajo su lupa.

Bregeon aseguró que el Ejecutivo quiere "escuchar y acompañar" las reivindicaciones estudiantiles, pero rechazó cualquier legitimación de la violencia y subrayó que 715 policías y gendarmes han resultado heridos hasta la fecha. "Nada justifica eso", dijo.

Las movilizaciones comenzaron desde primeras horas en varios institutos, incluidos centros de París. Se registraron bloqueos en institutos de barrios exclusivos como Hélène-Boucher y Louis-le-Grand, y concentraciones frente a otros establecimientos.

Los estudiantes reclaman, entre otras medidas, inversiones para mejorar las condiciones materiales de los centros, más personal educativo y sanitario y cambios en el acceso a la enseñanza superior, que consideran poco transparente y favorecedor de alumnos de centros privilegiados.

Adhesiones sindicales, políticas y de campesinos

La secretaria general de la central obrera CGT, Sophie Binet, confirmó la presencia sindical en las marchas, indicó France 24.

Por su parte, la Confederación Campesina convocó a los agricultores a unirse con sus tractores a los bloqueos estudiantiles.

La Unión Estudiantil, la coordinadora de sindicatos de Educación Nacional (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa y SUD), así como La Francia Insumisa, el Partido Comunista y el Partido Socialista, llamaron a apoyar a los jóvenes en las manifestaciones "mediante la huelga".

Protestas estudiantiles se extienden a universidades

El movimiento estudiantil en los institutos ha comenzado a coordinarse con los universitarios, ya que según el sindicato la Unión de Estudiantes, 18 universidades estaban bloqueadas el lunes en ciudades como Estrasburgo, Reims, Caen, París, Bordeaux o Aix-en-Provence.

Las organizaciones estudiantiles han presentado una plataforma de diez medidas que pretende servir de base para negociar con el Gobierno durante la elaboración de los presupuestos de 2027, en cuyo proyecto de ley denuncian recortes o congelamientos en distintas ayudas sociales.

Entre sus propuestas figuran un plan urgente de renovación de centros escolares y universitarios, la contratación de personal sanitario y de orientación y la creación de 150.000 plazas adicionales en la enseñanza superior.

También reclaman modificar las reglas de selección para acceder a las universidades y a los másteres, la plataforma llamada Parcoursup, algo que descartó hoy la portavoz del Gobierno, aunque admitió la posibilidad de introducir mejoras. "Parcoursup no será eliminado", mantuvo Bregeon.

Por su parte, el ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, tiene previsto reunirse mañana miércoles con representantes estudiantiles ante la amenaza de que podrían convocar bloqueos universitarios si no obtienen compromisos concretos del Ejecutivo.