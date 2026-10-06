Facundo Moyano y Candela Arizaga: un encuentro en Madrid y el deseo de estar juntos

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Tras la difusión de imágenes que muestran a la influencer Candela Arizaga y al sindicalista Facundo Moyano en un restaurante en Madrid, este último reiteró su anhelo de que la justicia elimine la medida de restricción que actualmente pesa sobre ellos, en el marco de una investigación que sigue en curso.

De acuerdo a información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Moyano sigue enfrentando una medida de restricción perimetral en relación a Arizaga, además de estar imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género a raíz de un incidente ocurrido a principios de agosto.

A pesar de las restricciones impuestas por la Justicia, tanto el sindicalista como la modelo han manifestado su deseo de poder reencontrarse y retomar su relación, dejando atrás lo sucedido. En el marco de la investigación, se encontraron coincidencias en los celulares de ambos en áreas cercanas al Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde la Fiscalía sostiene que se habrían visto a pesar de las limitaciones establecidas para el imputado.

Luego de que se hicieran públicas las imágenes de su encuentro en Europa, Moyano se comunicó con Moria Casán después de una entrevista en la que se abordó su situación. En esa conversación, el sindicalista comentó: "No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero".

Según la conductora, Moyano y Arizaga están enamorados: "Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados. Están viviendo su romance", declaró en su programa La Mañana con Moria. Asimismo, reveló que el sindicalista le mencionó que considera ridículo que exista una perimetral vigente.

En ese contexto, Moria compartió un mensaje de Moyano al aire: Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero.