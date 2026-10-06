Interurbanos: reunión clave en la Secretaría de Transporte para destrabar el conflicto
Luego de las asambleas, Aoita y los empresarios se reúnen con las autoridades provinciales. El gremio espera una oferta salarial y definirá en un plenario si profundiza las medidas de fuerza.
06/10/2026 | 10:16Redacción Cadena 3
FOTO: Hubo nuevas asambleas de Aoita este martes. (Foto: archivo/Cadena 3)
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La Secretaría de Transporte de Córdoba convocó a Aoita y a las cámaras empresarias a una reunión este martes, ante la posibilidad de una propuesta que permita destrabar el conflicto salarial de los choferes de colectivos interurbanos.
El encuentro se da después de las asambleas que afectaron el lunes y martes el servicio durante las primeras horas de la mañana. Las unidades comenzaron a salir nuevamente de las terminales pasadas las 7 y la circulación empezó a restablecerse paulatinamente.
El secretario gremial de Aoita, Claudio Luna, expresó expectativas por la convocatoria, aunque aclaró que el sindicato todavía desconoce qué gestiones realizaron las autoridades provinciales.
"Por la forma de comunicar que ha tenido el secretario, vamos con expectativas, aunque sin saber cuáles son las herramientas o las gestiones que ha realizado", señaló en diálogo con Cadena 3.
Luna había advertido más temprano que el contacto con las empresas permanece interrumpido desde el viernes. "No hemos tenido más diálogo con los empresarios. Ellos directamente han cortado las líneas", sostuvo.
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Sobre la reunión en Transporte, confirmó que participarán las cámaras empresarias y los representantes sindicales. "Veremos cuál es la propuesta que, entiendo, nos van a hacer los empresarios", indicó.
El resultado del encuentro será analizado en un plenario de delegados, donde se definirá cómo continuará el reclamo. "Si hay propuestas, se debatirá la misma, y en caso de no haberla, se debatirá la modalidad de la medida de acción directa a adoptar", explicó Luna.
Entre las alternativas que evalúa el gremio está la posibilidad de avanzar hacia un paro total del transporte interurbano, aunque la decisión dependerá de lo que resuelvan los delegados.
Según Aoita, el reclamo salarial lleva cuatro meses sin respuesta. Ante el vencimiento del plazo para abonar los haberes de septiembre, el sindicato cuestionó que los sueldos se liquiden sin recomposición.
El conflicto se mantiene tras el aumento del 14,68% en los pasajes interurbanos el pasado jueves. Desde el gremio remarcaron que, pese a esa suba, las empresas manifestaron en la última reunión que no tenían "nada para ofrecer" a los trabajadores.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué convocó la Secretaría de Transporte de Córdoba? A una reunión con Aoita y las cámaras empresarias para abordar el conflicto salarial de los choferes interurbanos.
¿Quién es Claudio Luna? El secretario gremial de Aoita, quien expresó expectativas sobre la reunión.
¿Cuándo se realizó la reunión? Este martes, después de asambleas que afectaron el servicio.
¿Dónde se llevará a cabo el análisis del resultado de la reunión? En un plenario de delegados de Aoita.
¿Por qué hay un conflicto salarial? Porque el reclamo lleva cuatro meses sin respuesta y los sueldos se están liquidando sin recomposición.