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Detienen a hombre por golpear a su pareja en Tapalqué mientras borraba contactos de su celular

Rodrigo Daniel Carrica, de 37 años, fue imputado por lesiones agravadas, privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas tras un violento episodio que fue grabado y difundido.

06/10/2026 | 10:33Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- La Policía llevó a cabo la detención de Rodrigo Daniel Carrica, un hombre de 37 años acusado de agredir físicamente a su pareja en la localidad bonaerense de Tapalqué. El incidente, que fue grabado y se volvió viral en las redes sociales, muestra al agresor golpeando a la mujer mientras eliminaba contactos de su celular.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, Carrica fue arrestado en la vía pública y luego trasladado a Saladillo, donde se le imputaron varios delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, lesiones agravadas en el contexto de violencia de género en otras dos ocasiones y amenazas agravadas con uso de arma de fuego en dos hechos, todo en concurso real.

El video muestra al agresor revisando el teléfono de su pareja y propinándole golpes reiteradamente, mientras ella suplica que detenga su comportamiento violento. En un momento, la mujer dice "No me pegues más por favor", en un claro llamado de auxilio.

Las autoridades judiciales que intervienen en este caso son el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial de Azul, el Juzgado de Paz de Tapalqué y la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 10.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Tapalqué?
Un hombre agredió físicamente a su pareja mientras borraba contactos de su celular.

¿Quién es el agresor?
Rodrigo Daniel Carrica, de 37 años, fue detenido por la Policía.

¿Cuáles son los cargos en su contra?
Está imputado por privación ilegítima de la libertad, lesiones agravadas y amenazas agravadas.

¿Dónde ocurrió el hecho?
En la localidad bonaerense de Tapalqué, Argentina.

¿Cómo se conoció el caso?
Un video del ataque se viralizó en las redes sociales, mostrando la agresión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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