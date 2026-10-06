Alerta por tormentas en Córdoba y el centro del país: hay zonas bajo nivel naranja
El SMN emitió advertencias para siete provincias. Mendoza y San Luis sufrirán el impacto más severo, mientras que en el centro y sur cordobés rige un aviso amarillo.
06/10/2026 | 08:25Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvia en Córdoba (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una serie de alertas meteorológicas por tormentas de variada intensidad que afectarán a un amplio sector de la región centro y sur de la Argentina.
Las advertencias incluyen avisos de nivel amarillo y naranja debido al desarrollo de fenómenos que podrían generar complicaciones en la vía pública e interrupciones en las actividades cotidianas.
El nivel de alerta naranja abarca a las provincias de Mendoza y San Luis, donde se esperan tormentas de mayor severidad. Bajo este parámetro, el organismo oficial insta a la población a prepararse, ya que se prevén eventos climáticos potencialmente peligrosos para la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.
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?? Según informa el @SMN_Argentina, se prevé durante la mañana y tarde de hoy, el desarrollo de tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensas precipitaciones, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.
?? Se recomienda circular con precaución.— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 6, 2026
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Por su parte, la alerta amarilla se extenderá sobre el centro y sur de Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Luis, San Juan y Mendoza. Esta categoría de riesgo implica estar informados ante la eventual caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y probable caída de granizo, con capacidad de daño temporal.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse en techos o balcones, no sacar la basura para prevenir anegamientos y mantenerse permanentemente informados a través de los canales oficiales.
Lectura rápida
¿Qué emitió el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas por tormentas de variada intensidad.
¿A quiénes afecta la alerta naranja? La alerta naranja afecta a las provincias de Mendoza y San Luis.
¿Qué implica la alerta amarilla? La alerta amarilla implica riesgo de caída de agua, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
¿Qué recomendaciones hacen las autoridades? Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar elementos sueltos en balcones o techos.
¿Por qué se emiten estas alertas? Se emiten por el desarrollo de fenómenos que podrían generar complicaciones en la vía pública e interrupciones en las actividades cotidianas.