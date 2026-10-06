Filtran una conversación entre Joaquín Levinton y su denunciante por abuso sexual

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) — En medio de la controversia por la denuncia de abuso sexual contra el cantante Joaquín Levinton, se han hecho públicos registros de conversaciones telefónicas entre él y la mujer que lo denunció, identificada como Paula, que datan de años atrás.

La denuncia inicial presentada por Paula había sido archivada tras su falta de comparecencia en las instancias judiciales necesarias. En el programa LAM (América TV), se reprodujo un extracto de una conversación que tuvo lugar en 2023, antes de que se formulara la nueva acusación. Durante la llamada, Paula solicita a Levinton que la desbloquee de sus redes sociales y discuten sobre el antecedente judicial que ocurrió ese mismo año.

En el diálogo, que parece haber sido grabado por el propio Levinton, este le pide su usuario de Instagram para proceder con el desbloqueo y subraya: "Lo que sí que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal", refiriéndose a la primera denuncia de Paula. El cantante continúa: "Porque por haber dicho eso yo tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso, y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener. No tengo recuerdo ni de que hayamos tenido mala onda".

Paula responde afirmativamente, reconociendo que no había tenido conflictos previos con él. Sin embargo, menciona un episodio de ira que llevó a la denuncia: "No, fue un momento de ira que yo te dije eso y después vos te asustaste y nada que ver, porque yo no me maté ni a una mosca, o sea, nada que ver".

La conversación avanza y Levinton menciona una supuesta amenaza de parte de Paula. Ella aclara que no se trataba de una amenaza literal, explicando: "Ya sé, pero no te podés asustar, porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: 'Te voy a matar'? Es un decir, no es literal".

El músico le pide que retire la denuncia para poder restablecer su amistad. Paula argumenta que ya ha dado de baja todo, pero Levinton insiste en que la causa sigue activa debido a sus declaraciones de temor. Paula responde que se comunicará para archivar la causa, asegurando que no tiene miedo de él.

Levinton, en reiteradas ocasiones, le asegura que no debe temerle: "Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada". La conversación concluye con Paula manifestando su intención de gestionar el archivo de la denuncia, afirmando que se lleva bien con él y que no hay motivos para temer.