FOTO: Córdoba: detienen a dos mujeres por evasión y posesión de cocaína en un control policial

En un operativo realizado en la provincia de Córdoba, dos mujeres fueron detenidas este miércoles tras evadir un control policial mientras transportaban varias dosis de cocaína. El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Francisco Narciso de Laprida y Marcelo Torcuato de Alvear, en el barrio Centro. Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, las implicadas se dirigieron rápidamente a un callejón y luego abandonaron el lugar, según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

Sin embargo, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) lograron concretar las aprehensiones y secuestraron cocaína, celulares, dinero y una motocicleta durante el procedimiento. Este accionar forma parte de las estrategias implementadas por las autoridades para combatir el narcotráfico en la región.

Las detenidas fueron trasladadas bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que se encargará de llevar adelante las investigaciones pertinentes para determinar la magnitud de la situación y los posibles nexos de las involucradas con redes de tráfico de drogas.