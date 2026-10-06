Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

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El sorteo número 31633 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2010, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2010

2° 2311

3° 9216

4° 2525

5° 6414

6° 3396

7° 0575

8° 5036

9° 0262

10° 0935

11° 4502

12° 6886

13° 9494

14° 5005

15° 8285

16° 1422

17° 3469

18° 7552

19° 3754

20° 9233