En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Benín

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

El sorteo número 31633 de la quiniela vespertina se realizó el martes 6 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2010, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cañon)".

06/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 31633 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2010, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2010
2° 2311
3° 9216
4° 2525
5° 6414
6° 3396
7° 0575
8° 5036
9° 0262
10° 0935
11° 4502
12° 6886
13° 9494
14° 5005
15° 8285
16° 1422
17° 3469
18° 7552
19° 3754
20° 9233

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31633 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 2010.

¿Qué significa el número 2010?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Cañon)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf