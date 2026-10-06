Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.
El sorteo número 31633 de la quiniela vespertina se realizó el martes 6 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2010, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cañon)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31633 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2010, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2010
2° 2311
3° 9216
4° 2525
5° 6414
6° 3396
7° 0575
8° 5036
9° 0262
10° 0935
11° 4502
12° 6886
13° 9494
14° 5005
15° 8285
16° 1422
17° 3469
18° 7552
19° 3754
20° 9233
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31633 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 2010.
¿Qué significa el número 2010?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Cañon)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.