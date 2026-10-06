Cadena 3 Motor: En YouTube, el TC de San Nicolás y Llaryora cuenta si vuelve el mundial a Córdoba

FOTO: C3M ya está otra vez en el YouTube de C3 con TC y Rally de Argentina

Con la séptima entrega audiovisual de 23' minutos les contamos repasamos lo que dejó nuestra Cobertura Especial con el Turismo Carretera en San Nicolás; nuestra charla sobre el regreso del WRC con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; la definición del WRC 2026 y más temas del automovilismo.

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Venimos de la 2ª Fecha de la Copa de Oro y te contamos todo lo importante que dejó el fin de semana del 'Torinazo', el 1-2 de Ignacio Faín y Facundo Chapur para Trotta Racing, en una carrera que pudo ser del BMW de Julián Santero y estuvo llena de emociones.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa ya te lo contaron por la radio y por las redes. Y en el resumen habitual de los martes, vienen con las imágenes, los comentarios y los datos para revivir otra gran carrera del TC.

En Santa Isabel, Córdoba, Renault presentó su 'Niágara' y C3M estuvo con el gobernador para palpar la cercanía del regreso del Rally de Argentina a las sierras cordobesas. Entérate de lo que le dijo Llaryora en el Estudio Móvil Federal de C3.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y de redes, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 23' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-