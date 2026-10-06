Apple y LG se asocian para lanzar cerraduras inteligentes, termostatos y timbres

Apple se encuentra en la etapa de desarrollo de una nueva gama de dispositivos para el hogar inteligente, gracias a una asociación estratégica con LG. Según un informe de Bloomberg, esta colaboración permitirá a Apple diversificar su oferta en un sector cada vez más competitivo.

La nueva línea de productos incluirá una cerradura inteligente, un termostato y un timbre, todos diseñados para integrarse con el futuro hub de hogar inteligente de Apple, que se espera sea lanzado el próximo 13 de octubre. Este hub contará con una pantalla cuadrada de 6 pulgadas, que podrá ser colocada sobre una superficie o montada en la pared.

Además de estos dispositivos, ambas compañías están trabajando en una serie de cámaras de seguridad, que abarcarán modelos tanto para interiores como para exteriores, así como un floodlight. Se anticipa que estos productos también sean presentados la próxima semana, coincidiendo con el lanzamiento del hub de Apple.

Un detalle interesante es que, a pesar de ser desarrollados en conjunto, los nuevos dispositivos llevarán la marca de LG. Esta decisión podría interpretarse como un intento de Apple por posicionarse en el mercado de productos para el hogar inteligente, que actualmente está dominado por Amazon con su gama de productos Ring.

Apple ha estado buscando expandir su presencia en nuevas categorías de hardware, y este movimiento hacia el hogar inteligente representa una parte clave de esa estrategia. La compañía ha reconocido la importancia de este mercado y está lista para competir con gigantes como Amazon y Google.