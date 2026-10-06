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El emotivo gol de Messi en su despedida con la Selección argentina frente a Benín

El astro rosarino dejó su huella al marcar el tercer gol de penal en un partido donde Argentina superó a Benín 3-0.

06/10/2026 | 22:03Redacción Cadena 3

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Messi y su gol con Argentina.

FOTO: Messi y su gol con Argentina.

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Buenos Aires, 6 octubre (NA) - Lionel Messi logró anotar su esperado gol en su último encuentro con la Selección argentina, marcando el tercer tanto del partido contra Benín. El delantero se encargó de ejecutar un penal a los 24 minutos del segundo tiempo, luego de una falta sobre Agustín Giay, en un encuentro que se presentaba complicado para el equipo.

Messi disparó hacia el palo izquierdo del arquero, quien se lanzó en dirección opuesta. Tras convertir, sus compañeros rodearon al "Capitán", levantándolo en andas, en un momento emotivo dado que le había costado marcar en su despedida del combinado nacional.

Minutos antes, Nicolás Paz había marcado un impresionante gol que colocó a Argentina 2-0 frente a Benín. El delantero del Como se destacó al convertir el segundo tanto tras la apertura del marcador por parte de Nicolás Otamendi.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Messi realizó una gran jugada por la derecha, asistiendo a Nico Paz, quien paró el balón, se tomó su tiempo y disparó con la zurda al segundo palo del arquero, logrando un verdadero golazo en el último partido del "Diez".

Nico Paz, quien porta el número 18 en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, se perfila como uno de los posibles sucesores de la camiseta "10" que dejará vacante Messi tras su última actuación con la selección.

En un partido muy equilibrado, Otamendi fue el encargado de abrir el marcador tras conectar un córner ejecutado por Lionel Messi con un buen gesto técnico.

Después de este gol, Scaloni decidió reemplazar a Otamendi con Lisandro Martínez, quien entró al campo tras la despedida oficial de "Ota", que culminó un exitoso ciclo donde ganó cuatro títulos junto a Messi.

Agencia NA.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Messi anotó un penal en su despedida, marcando el tercer gol en la victoria 3-0 sobre Benín.

¿Quién marcó los otros goles?
Nicolás Otamendi y Nicolás Paz fueron los autores de los otros dos goles en el encuentro.

¿Qué significó este partido para Messi?
Fue su último encuentro con la Selección argentina, donde se despidió con un gol.

¿Qué rol tuvo Scaloni en el partido?
El entrenador dirigió al equipo y realizó cambios estratégicos, como el ingreso de Lisandro Martínez.

¿Qué futuro se vislumbra para Nico Paz?
Paz se perfila como un posible sucesor de la camiseta "10" que deja Messi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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