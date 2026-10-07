En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 14° y 22°. Se espera cielo nublado y condiciones de humedad elevada. Conocé todos los detalles del clima para hoy.

07/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 7 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 7 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad alta y el viento moderado pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo esperado. La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones climáticas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán cambios en el clima. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, también con lluvias. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 13°, continuando con lluvias. Para el domingo 11 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con nubes dispersas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf