Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

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El clima hoy miércoles 7 de octubre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy enLas condiciones actuales enindican un cielo cubierto con nubes. La temperatura es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el este.Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad alta y el viento moderado pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo esperado. La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones climáticas.Los próximos días entraerán cambios en el clima. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, también con lluvias. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 13°, continuando con lluvias. Para el domingo 11 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con nubes dispersas.