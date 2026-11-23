Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) - El club Instituto se encuentra evaluando la posibilidad de trasladar el partido contra River Plate por los cuartos de final del Torneo Clausura al estadio Mario Alberto Kempes. Esta decisión se debe al deterioro que ha sufrido el campo de juego del estadio Monumental Presidente Perón, que ha sido afectado tras la realización de una serie de recitales en las últimas semanas.

La problemática se hizo evidente luego de desmontar las estructuras utilizadas para los shows de Tan Biónica y María Becerra, lo que dejó al descubierto daños en el césped del estadio situado en el barrio de Alta Córdoba.

A pesar de la situación, la dirigencia de Instituto prioriza jugar en su estadio, aunque la decisión final dependerá de la evolución del estado del terreno en los próximos días.

"Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días", expresó el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, tras la clasificación del equipo a la siguiente fase del torneo.

Por su parte, el entrenador Diego Flores se mostró más optimista y afirmó: "Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba", asegurando que espera mantener la localía.

Instituto avanzó a los cuartos de final tras eliminar a Huracán, mientras que River se clasificó al vencer a Lanús por 3-1.

La posibilidad de permanecer en el Monumental Presidente Perón también tiene implicaciones deportivas. Durante el actual Torneo Clausura, Instituto ha jugado ocho partidos en este escenario, logrando siete victorias y un empate.

Sin embargo, si el estado del césped no mejora, el estadio Mario Alberto Kempes se perfila como la opción más viable para albergar el encuentro. Este cambio de sede podría alterar el esquema de asistencia, ya que en Alta Córdoba el partido se jugaría solo con hinchas locales, mientras que en el Kempes se permitiría la presencia de aficionados de River.

Además, hay una diferencia notable en la capacidad de ambos estadios: el de Instituto puede albergar alrededor de 22.000 espectadores, mientras que el Mario Alberto Kempes tiene una capacidad cercana a 57.000 personas, lo que podría facilitar un mayor aforo y un operativo de seguridad más amplio.

Por el momento, no se ha oficializado la sede del encuentro. La decisión dependerá del estado final del campo de juego del Monumental Presidente Perón, cuyo mantenimiento está siendo evaluado por los responsables. El partido está previsto para el próximo fin de semana, con el 28 de noviembre como fecha tentativa, aunque la programación definitiva aún debe ser confirmada por la Liga Profesional.