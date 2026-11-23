FOTO: Al menos 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras en Argentina.

El historiador e investigador del CONICET, Matías Nahuel Oberlin Molina, advirtió que 36 departamentos argentinos superan el límite legal del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, con una importante concentración en zonas fronterizas y regiones que poseen recursos naturales estratégicos.

En diálogo con Cadena 3, en el programa Amamos Argentina, el referente del Observatorio de Tierras analizó la situación de la soberanía territorial en el marco del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845.

Sus declaraciones se produjeron después de que el Senado sancionara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituyó la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales de 2011 y los límites a las adquisiciones por parte de extranjeros.

Oberlin Molina consideró que la movilización de distintos sectores sociales fue determinante para frenar las modificaciones que había impulsado el Gobierno nacional. "La movilización popular a lo largo y ancho de todo el territorio nacional logró ponerle un tope a esta cuestión y defender nuestra soberanía", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Unos 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

El investigador explicó que el Observatorio de Tierras trabaja con información del Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por la legislación de 2011, y que debió recurrir a pedidos de acceso a la información pública para obtener los datos.

"Actualmente hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas", indicó, y precisó que esa superficie representa aproximadamente el 5% del territorio nacional, una extensión comparable con la de Inglaterra.

Aclaró que el concepto de extranjerización no se refiere a las personas nacidas en otros países que se establecen en Argentina, sino a grandes corporaciones, grupos económicos y magnates que adquieren extensiones de territorio y las controlan desde el exterior.

Según detalló, los estadounidenses encabezan la lista de titulares extranjeros de tierras rurales, seguidos por italianos y españoles.

Sin embargo, señaló que el principal problema no radica en el porcentaje nacional, sino en la distribución territorial de esas propiedades. "Encontramos 36 departamentos que exceden el límite del 15% fijado por la ley", afirmó.

El historiador explicó que esos distritos se encuentran principalmente en la cordillera de los Andes, áreas próximas a las fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay, regiones con hidrocarburos, minerales críticos y recursos hídricos, además de sectores vinculados con la Hidrovía Paraná.

Los datos publicados por el Observatorio confirman esa concentración territorial y muestran que el promedio nacional esconde importantes diferencias entre departamentos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El debate por las inversiones extranjeras

Consultado sobre el argumento del Gobierno de Javier Milei, que sostiene que las restricciones a la compra de tierras pueden desalentar inversiones extranjeras, Oberlin Molina cuestionó esa posición. "Actualmente en nuestro país hay un 5% de tierras extranjerizadas. La ley permite hasta un 15%", explicó.

Según sus cálculos, todavía podrían adquirirse aproximadamente 26 millones de hectáreas adicionales por parte de extranjeros si se considera el límite nacional, aunque aclaró que existen restricciones en determinados departamentos. "Por eso sostenemos que es un problema de soberanía, no es un problema de inversiones", manifestó.

También planteó la necesidad de analizar cuántos puestos de trabajo generan esas inversiones. Como ejemplos, mencionó las propiedades del empresario británico Joe Lewis en la Patagonia y las tierras que pertenecieron al grupo italiano Benetton.

Sobre este último caso, cuestionó la cantidad de empleos generados en relación con la extensión de las propiedades y recordó los conflictos territoriales con comunidades indígenas.

El grupo Benetton acordó recientemente la venta de más de 900.000 hectáreas a un grupo de socios y directivos vinculados con Adecoagro, una operación anunciada a comienzos de noviembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La importancia de las zonas fronterizas

Oberlin Molina remarcó que las restricciones a la adquisición de tierras adquieren especial relevancia en las fronteras. "Casi ningún país del mundo permite la liberalización total de tierras en zonas de frontera", afirmó.

Como ejemplo, mencionó una investigación del Observatorio de Tierras sobre la adquisición de 110.000 hectáreas en Calingasta, San Juan, por parte de integrantes vinculados con el Cártel de Juárez, entre 1997 y 1999.

Según explicó, el grupo mantuvo durante dos décadas el control de una extensa superficie próxima a un paso fronterizo con Chile.

El investigador sostuvo que estas situaciones demuestran la importancia de contar con herramientas legales que permitan controlar las adquisiciones territoriales en áreas sensibles.

También comparó la legislación argentina con la de Uruguay, donde el Instituto Nacional de Colonización dispone de un derecho de preferencia para adquirir determinados campos que se ponen a la venta, a partir de superficies equivalentes a 500 hectáreas.

Explicó que ese mecanismo permite al Estado uruguayo intervenir en el mercado de tierras, aunque no exista un límite general de extranjerización equivalente al argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El papel de la movilización popular y las Malvinas

El historiador vinculó la continuidad de la Ley de Tierras con las manifestaciones sociales y el episodio protagonizado por los jugadores de la selección argentina durante el Mundial de 2026, cuando exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

A su entender, ese hecho contribuyó a que la discusión sobre la extranjerización de tierras alcanzara una mayor repercusión pública. "La manifestación popular fue la que torció el rumbo que quería el Gobierno", afirmó.

Recordó además que los excombatientes de Malvinas fueron quienes impulsaron una presentación judicial contra la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023.

Según su interpretación, esos acontecimientos contribuyeron a instalar el debate sobre la soberanía territorial en distintos sectores de la sociedad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El reclamo de una legislación más estricta

Aunque valoró que se hayan restituido los límites legales, Oberlin Molina consideró que la normativa vigente resulta insuficiente. "Yo creo que la Ley de Tierras tendría que ser todavía más radical", expresó.

En ese sentido, explicó que la legislación de 2011 establece restricciones hacia el futuro, pero no revierte las adquisiciones realizadas antes de su sanción. "La Ley de Tierras fija una fotografía hacia adelante, no revierte la situación", señaló.

Como ejemplo, volvió a mencionar el conflicto por el acceso público al Lago Escondido, en Río Negro, donde organizaciones sociales reclaman desde hace años la habilitación de un camino de acceso a través de tierras vinculadas con Joe Lewis.

También expresó su preocupación por el programa de ciudadanía argentina por inversión, anunciado por el Gobierno nacional, que contempla un aporte de 350.000 dólares como una de las alternativas para solicitar la naturalización.

El investigador cuestionó la constitucionalidad de esa iniciativa y mencionó las controversias judiciales vinculadas con el régimen de ciudadanía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La función social de la propiedad

Finalmente, el historiador propuso recuperar el debate sobre la función social de la propiedad, un principio contemplado en la Constitución argentina de 1949. "La propiedad ante todo debería cumplir una función social", manifestó.

En ese marco, mencionó las dificultades de acceso a la tierra para familias campesinas, los conflictos que afectan a comunidades indígenas y las restricciones para acceder a recursos naturales como ríos y lagos.

También hizo referencia a las enseñanzas sociales de la Iglesia y al mensaje del papa León XIV sobre la dignidad humana.

Para Oberlin Molina, la discusión no debería limitarse a los porcentajes de tierras que pueden adquirir los extranjeros, sino incorporar el papel que cumple la propiedad en la sociedad. "Es una figura jurídica que debería retomarse y discutirse para poder recuperar esos territorios que hemos perdido en manos de la extranjerización antes de la ley de 2011", sostuvo.

El investigador planteó que la dignidad de las personas debería ser el eje rector del debate sobre la propiedad de la tierra en Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Chema Forte, Verónica Maslup y Agustín González.