Este martes 24 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontrará bajo un cielo de nubes cubiertas, lo que generará un ambiente cálido y húmedo. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en un 71%, lo que puede hacer que la percepción del calor sea mayor.

En cuanto a las condiciones del viento, se registran ráfagas de 4 m/s provenientes del oeste, lo que contribuirá a la circulación del aire en la ciudad. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima que podría alcanzar los 30°. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la sensación de calor provocada por la humedad.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en los próximos días seguirá siendo favorable. El miércoles 25 de noviembre se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 19° y 28°. El jueves 26, las temperaturas mínimas descenderán a 18°, mientras que la máxima será de 23°. Para el viernes 27, se pronostican cielos parcialmente nublados con mínimas de 20° y máximas de 28°.

En resumen, el clima en CABA para este martes 24 de noviembre será cálido y húmedo, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre, pero con precaución ante la sensación térmica elevada.