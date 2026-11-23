Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 23 de noviembre.
El sorteo número 31674 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 23 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 9602, que se interpreta como "A primera (Niño)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31674 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 9602, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).
1° 9602
2° 8874
3° 6169
4° 9397
5° 2140
6° 4510
7° 5911
8° 3257
9° 7146
10° 5690
11° 8422
12° 1292
13° 4978
14° 8090
15° 8132
16° 9610
17° 1143
18° 6337
19° 8240
20° 1736
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este tipo de juego es muy popular en Argentina, y cada número tiene su propia interpretación que los jugadores consideran al realizar sus apuestas.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31674 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 23 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 9602.
¿Qué significa el número 9602?
Se interpreta como "A primera (Niño)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.