El sorteo número 31674 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 9602, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).

1° 9602

2° 8874

3° 6169

4° 9397

5° 2140

6° 4510

7° 5911

8° 3257

9° 7146

10° 5690

11° 8422

12° 1292

13° 4978

14° 8090

15° 8132

16° 9610

17° 1143

18° 6337

19° 8240

20° 1736

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este tipo de juego es muy popular en Argentina, y cada número tiene su propia interpretación que los jugadores consideran al realizar sus apuestas.