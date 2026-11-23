FOTO: Las fotos de la boda secreta de Miley Cyrus y Maxx Morando

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- La reconocida cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus ha dado un paso importante en su vida personal al casarse con el músico Maxx Morando el pasado sábado 21 de noviembre. La ceremonia se llevó a cabo en un entorno privado en Palm Springs, California, y marcó el cierre de cinco años de relación.

Según informaron fuentes cercanas a la pareja, el enlace se realizó en una finca que perteneció al icónico cantante Frank Sinatra, un lugar que proporcionó el escenario perfecto para este momento tan especial. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, Miley y Maxx intercambiaron votos en un ambiente íntimo y emotivo.

Las imágenes de la celebración, que fueron compartidas por la propia Miley Cyrus en sus redes sociales, muestran una decoración elegante con rosas blancas y una suave iluminación proporcionada por velas, creando una atmósfera romántica. El fotógrafo José Villa estuvo a cargo de capturar los momentos más destacados de la velada.

Entre los asistentes, se encontraban figuras como Billy Ray Cyrus, el padre de la cantante, junto a su actual pareja, Elizabeth Hurley, y el hijo de esta, Damian. También estuvieron presentes la madre de Miley, Tish, y su hermana Noah, quienes acompañaron a la novia en su día especial.

Para esta ocasión, la pareja eligió vestimenta de la marca francesa Saint Laurent. Miley lució un vestido de corte clásico en tonalidades que oscilaban entre el blanco y el crema, mientras que Maxx optó por un esmoquin negro tradicional.

Tras la ceremonia, los recién casados decidieron llevar su amor al siguiente nivel al tatuarse los nombres de cada uno en la cadera. La noticia fue confirmada por el tatuador Jamie Gene Lopez, quien compartió imágenes de los diseños junto a un mensaje de felicitación para la pareja en sus redes sociales.

La relación entre Miley y Maxx comenzó en 2021, tras una cita a ciegas, y se comprometieron a finales de 2025 durante un viaje a Japón, donde Maxx le obsequió un anillo de diamantes valorado en más de 150.000 dólares.