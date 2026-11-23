El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que el peronismo tendrá una propuesta electoral unificada para las presidenciales de 2027 y se mostró convencido de que podrá regresar al poder. Además, cuestionó el intento del Gobierno de Javier Milei de suspender las PASO y planteó la necesidad de recuperar la confianza de los votantes mediante una revisión de las políticas del espacio.

En una entrevista con Cadena 3, el legislador santafesino consideró que el justicialismo debe priorizar la reconstrucción de sus vínculos con la sociedad antes de concentrarse en las candidaturas. "La confianza no es un proceso que uno conquista una vez y queda para siempre. Depende de cómo gobernás, depende de cómo te comportás", expresó.

Martínez sostuvo que las elecciones legislativas de 2025 no pueden trasladarse directamente al escenario presidencial y recordó que Sergio Massa obtuvo cerca del 37% de los votos en la primera vuelta de 2023. Sin embargo, advirtió que el peronismo no debe considerar ese respaldo como permanente. "Estoy convencido de que no solamente vamos a tener una propuesta competitiva para el año 2027, sino que vamos a ganar las elecciones", afirmó.

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• Las PASO y la interna del peronismo

Sobre la intención oficialista de suspender o eliminar las primarias, el diputado indicó que el Senado podría abordar la iniciativa el jueves 26 de noviembre. Consideró que la propuesta responde a una estrategia electoral del Gobierno para favorecer la fragmentación de la oposición y mejorar sus posibilidades de imponerse en primera vuelta.

"El Gobierno ya se percibe complicado a la hora de poder ganar en balotaje", sostuvo. En ese sentido, argumentó que el oficialismo buscaría aprovechar la posibilidad constitucional de ganar la presidencia con más del 40% de los votos y una diferencia superior a diez puntos sobre el segundo candidato. "Lo está haciendo por un cálculo netamente electoral. No está pensando en la calidad institucional", cuestionó.

Martínez defendió las PASO como una herramienta de participación ciudadana y recordó que distintos espacios políticos las utilizaron para definir candidaturas presidenciales. Mencionó la competencia entre Sergio Massa y Juan Grabois en 2023 y destacó que las primarias permiten ordenar las postulaciones de manera más previsible.

Ante la posibilidad de que finalmente se eliminen, señaló que el peronismo deberá evaluar mecanismos alternativos. "Me inclino personalmente por un mecanismo de internas abiertas, donde se utilice el padrón electoral general", explicó. No obstante, reconoció que también podría alcanzarse un acuerdo político entre los sectores internos y remarcó que todavía no corresponde descartar ninguna opción.

"No solamente vamos a tener una propuesta competitiva para el año 2027, sino que vamos a ganar las elecciones"

Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria

• La autocrítica y la reconstrucción de la confianza

Consultado sobre si alcanza con cuestionar a Milei para volver a ser competitivo, Martínez reconoció que el peronismo debe revisar sus propias experiencias de gobierno. "No solamente no alcanza, sino que hay un montón de cosas que revisar", afirmó, aunque defendió los procesos de discusión interna que se desarrollan dentro del movimiento.

En ese marco, sostuvo que las autocríticas deben surgir principalmente de los ámbitos de militancia y participación del peronismo. Como ejemplo, mencionó una feria del libro organizada por el Partido Justicialista en Rosario, donde, según relató, se debatieron los aciertos y errores de gestiones anteriores y las políticas necesarias para recuperar el respaldo ciudadano.

"Acá se habla mucho de ganar una elección, pero la clave no es solamente ganar una elección, sino solucionar los problemas", subrayó. Además, insistió en que el peronismo debe reconstruir una propuesta capaz de responder a las demandas actuales y no limitarse a la disputa electoral.

"(El peronismo) tiene un montón de cosas que revisar"

Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria

• El Presupuesto 2027 y las críticas a Milei

El diputado también cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y consideró que existe una distancia entre la agenda oficial y las preocupaciones económicas de la población. Mencionó la situación de las pequeñas y medianas empresas, la actividad industrial, los ingresos familiares, el empleo y el endeudamiento de los hogares.

"En el momento en que la conversación cotidiana de los argentinos pasa por el nivel económico, social y productivo, el Gobierno lo único que tiene para poner sobre la mesa es una reforma electoral", expresó.

En relación con el proyecto de Presupuesto 2027, cuyo tratamiento se encuentra en discusión en Diputados, Martínez cuestionó la asignación de recursos para universidades, discapacidad, obra pública, transporte y políticas sanitarias.

Recordó particularmente una reunión con intendentes de Córdoba en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja, donde se plantearon dificultades vinculadas con la provisión de medicamentos del programa Remediar, la eliminación de compensaciones para el transporte público del interior y la necesidad de financiar obras de prevención frente a fenómenos climáticos.

En materia de transporte, afirmó que en su ciudad el boleto alcanza los 2.150 pesos y señaló que el incremento acumulado desde diciembre de 2023 ronda el 1.000%. También reclamó partidas para obras destinadas a prevenir y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

"En la hoja de ruta del Gobierno de Milei para el año que viene no está ninguna de todas estas cosas", cuestionó, al considerar insuficientes los recursos previstos para esas áreas.

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• El "riesgo kuka", la producción y el equilibrio fiscal

Ante una consulta sobre el denominado "riesgo kuka" y el temor de los mercados a un eventual regreso del kirchnerismo, Martínez rechazó que las turbulencias financieras puedan atribuirse a las posibilidades electorales del peronismo.

"Nada de todo lo que está pasando tiene que ver con nosotros, tiene que ver todo con la acción del Gobierno nacional", manifestó. En su análisis, vinculó la volatilidad financiera con factores internacionales, los movimientos del tipo de cambio y las características del modelo económico argentino.

El legislador sostuvo que la alternativa del peronismo debe estar centrada en la producción, el empleo y la recuperación del consumo. Cuestionó especialmente el peso de las actividades financieras especulativas y consideró necesario fortalecer el mercado interno, al que atribuyó una participación cercana al 60% de la economía.

También reconoció el desempeño de sectores como Vaca Muerta y la minería, que vinculó con la continuidad de políticas de largo plazo. Sin embargo, advirtió que esos resultados conviven, según su diagnóstico, con una situación de debilidad del consumo y la industria. "Creo que lo que hay que hacer es sacar a Argentina de la timba financiera y ponerla en clave de producción y de trabajo", afirmó.

Al ser consultado sobre la importancia de la estabilidad fiscal y la reducción de la inflación para un próximo gobierno peronista, Martínez reconoció ambos objetivos como necesarios.

"El peronismo tiene que construir escenarios donde tienda permanentemente al mayor equilibrio posible en las cuentas públicas", señaló. También planteó que los ingresos provenientes de las exportaciones deben contribuir al desarrollo industrial y que resulta necesario promover el consumo sin generar nuevas presiones sobre los precios.

"Nada de todo lo que está pasando tiene que ver con nosotros, tiene que ver todo con la acción del Gobierno nacional"

Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria

• La discusión por la inflación y la gestión anterior

La entrevista también incluyó un intercambio sobre la elevada inflación registrada durante el último año del gobierno de Alberto Fernández. Frente al señalamiento sobre el incremento de precios cercano al 200% y las políticas de estímulo al consumo, Martínez defendió la gestión anterior al atribuir parte de sus dificultades a la sequía de 2023 y a los elevados precios internacionales de la energía.

Según explicó, esos factores provocaron una pérdida de aproximadamente 19.000 millones de dólares para la economía argentina, con consecuencias sobre el sector externo y el tipo de cambio.

El diputado también cuestionó que la inflación sea presentada exclusivamente como un fenómeno monetario. Como argumento, mencionó que, pese a la restricción monetaria aplicada por el actual Gobierno, el incremento mensual de los precios continúa alrededor del 2%.

Además, citó una encuesta según la cual el 75% de los consultados estaría dispuesto a resignar parte del objetivo de inflación cero a cambio de una mayor actividad económica y generación de empleo. No obstante, reconoció que la política económica requiere un análisis más complejo que esa disyuntiva.

"Tenemos que complejizar el análisis de los problemas", expresó, y advirtió contra las propuestas económicas basadas en eslóganes. En ese sentido, pidió que quienes aspiren a gobernar presenten sus proyectos con sus posibilidades y limitaciones para reconstruir una relación de confianza con la ciudadanía.

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Entrevista de Sergio Suppo.