Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se sitúa en 20°, con una humedad del 53%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. La humedad se mantendrá en un nivel considerable, lo que podría hacer que el clima se sienta más cálido de lo que indica el termómetro.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará variaciones. Para el miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas. Para el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 28 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 32°, con cielos parcialmente nublados.