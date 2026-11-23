Santiago Pinsiroli, desplazado este lunes de la presidencia del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) por decisión del intendente Daniel Passerini, publicó un contundente mensaje en la red social X en el que cuestionó el manejo de los recursos públicos y defendió su actuación al frente del organismo municipal.

"Un cargo público es apenas una herramienta pasajera. La coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, en cambio, define a las personas para siempre", expresó el exfuncionario en el inicio de su publicación, acompañada de una foto del papa León XIV en el balcón del Arzobispado de Córdoba, durante su visita a la ciudad el pasado 10 de noviembre.

En su descargo, Pinsiroli hizo referencia a las irregularidades denunciadas en el organismo y lanzó fuertes cuestionamientos, aunque sin identificar por sus nombres a los destinatarios del mensaje.

"Golpearse el pecho invocando valores sagrados mientras se usan los homenajes y la fe como excusa para financiar cajas negras y horas truchas es el límite de la hipocresía política", escribió.

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Un cargo público es apenas una herramienta pasajera. La coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, en cambio, define a las personas para siempre. ?Golpearse el pecho invocando valores sagrados mientras se usan los homenajes y la fe como excusa para financiar cajas negras y horas truchas es el límite de la hipocresía política. ?Ahí está nuestra verdadera diferencia: mientras algunos agachan la cabeza, traicionan lo que dicen defender y entregan la ciudad para cuidar su silla, yo prefiero irme en paz y por la puerta grande antes que ser cómplice del saqueo a los cordobeses. ?Ellos se quedan con el relato vacío y la vieja política. Yo me voy con las manos limpias y de frente a la gente. — Santiago Pinsiroli (@SantiPinsiroli) November 23, 2026

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El ex titular del COyS también defendió su decisión de no acompañar las prácticas que cuestiona y apuntó contra quienes, según sostuvo, priorizan la permanencia en sus cargos.

"Ahí está nuestra verdadera diferencia: mientras algunos agachan la cabeza, traicionan lo que dicen defender y entregan la ciudad para cuidar su silla, yo prefiero irme en paz y por la puerta grande antes que ser cómplice del saqueo a los cordobeses", manifestó.

"Ellos se quedan con el relato vacío y la vieja política. Yo me voy con las manos limpias y de frente a la gente", concluyó.

Las declaraciones se conocieron después de que Passerini dispusiera el cese de funciones de todo el directorio del COyS y designara a Maximiliano Valle como nuevo responsable del organismo.

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La medida fue acompañada por el anuncio de una auditoría externa que revisará los procedimientos administrativos, el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y la situación de las horas extras que permanecen impagas.

El desplazamiento de Pinsiroli se produjo en medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el ente, iniciada a partir de denuncias presentadas por el propio exfuncionario, y después de las diferencias públicas que mantuvo con las autoridades municipales por el pago de horas adicionales.

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