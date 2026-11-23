FOTO: El doctor Pedro Polacov ejerció durante más de 60 años en Alta Gracia. (Foto: AG Noticias)

El reconocido pediatra Pedro Polacov, declarado Ciudadano Ilustre de Alta Gracia en 2016, murió este domingo por la tarde a los 91 años. Su trayectoria profesional estuvo marcada por más de seis décadas dedicadas a la atención de niños y familias de la ciudad.

Conocido como "el ángel de los niños", Polacov fue una figura destacada de la medicina local y atendió a distintas generaciones de pacientes, muchos de los cuales volvieron a confiarle la salud de sus hijos y nietos.

Nació el 4 de marzo de 1935 en Cosquín y se recibió de médico en diciembre de 1960. Posteriormente se radicó en Alta Gracia, donde formó su familia y desarrolló gran parte de su actividad profesional.

Durante 42 años trabajó en el Hospital de Niños de Córdoba, institución en la que también ejerció la docencia y contribuyó a la formación de nuevas generaciones de profesionales.

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Su trayectoria estuvo acompañada por numerosas historias vinculadas con la atención de pacientes a cualquier hora, incluso durante la madrugada. También asistía a familias de zonas rurales que, ante la imposibilidad de pagar una consulta, le agradecían con productos de sus quintas, como frutas y huevos.

Entre sus experiencias profesionales más recordadas se encontraba la atención de los primeros trillizos nacidos en Alta Gracia, en una época en la que los recursos médicos eran considerablemente más limitados que los actuales.

En noviembre de 2016, el Concejo Deliberante de Alta Gracia lo distinguió por unanimidad como Ciudadano Ilustre, en reconocimiento a su extensa trayectoria y compromiso con la comunidad.

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Polacov se jubiló en 2021, después de más de 60 años de ejercicio profesional. En 2022 presentó Huellas de mi vida, un libro autobiográfico en el que recopiló sus recuerdos, experiencias y aprendizajes.

Su fallecimiento generó pesar en la comunidad de Alta Gracia, donde desarrolló gran parte de su vida y dejó una extensa trayectoria dedicada a la salud infantil.