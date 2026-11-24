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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto pory la temperatura actual es de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 78%. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1007 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima encontinuará variando. El miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°, con cielo nublado. Para el jueves 26, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, manteniendo las nubes. El viernes 27, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 31°, también con cielo nublado. Finalmente, el sábado 28, se espera un día despejado, con una mínima de 15° y una máxima de 33°.