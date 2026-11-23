FOTO: Un joven ladrón de 16 años fue asesinado por un compañero durante un asalto en Morón

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- Un delincuente de 16 años fue víctima de un disparo en la cabeza mientras participaba en un intento de robo en el partido bonaerense de Morón. Este trágico incidente ocurrió durante una balacera entre los propios miembros de la banda.

Según informaron fuentes de la policía a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Aguado y Mazza, donde un grupo de delincuentes, que se trasladaba en un Fiat Cronos gris, asaltó a dos jóvenes que habían llegado en un Toyota Etios para asistir a un cumpleaños.

Durante el asalto, los ladrones dispararon contra el vehículo de las víctimas y, en un giro inesperado, uno de los disparos impactó en un integrante de la misma organización, quien falleció en el lugar, quedando tendido en el asfalto.

Los efectivos de la Comisaría Primera de Morón confirmaron el deceso del joven delincuente, quien fue encontrado con un revólver al lado. Un allegado al caso afirmó: "Se mataron entre ellos".

El ladrón, identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, de 16 años, fue recordado en las redes sociales por familiares y amigos, quienes publicaron imágenes del joven posando con armas, dinero en efectivo y dólares.

En las distintas plataformas, sus seres queridos expresaron su dolor con mensajes como: "¿Por qué, hermanito mío?" y "¿Por qué a vos la concha bien de la gorra y a los giles dejás morir?"