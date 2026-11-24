Alertas

El área deserá afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Se prevén abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 17°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, y la visibilidad es de 10,000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán leves, con ráfagas que podrían intensificarse debido a las tormentas. La alta humedad y la posibilidad de lluvias intensas marcarán el día, por lo que se recomienda precaución ante posibles inundaciones y tormentas eléctricas.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense prevén temperaturas en ascenso. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 30°, con cielo despejado. El jueves 26, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con nubes cubriendo el cielo. El viernes 27, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana, el sábado 28, se espera una mínima de 18° y una máxima de 32°, con cielo despejado, y el domingo 29, una mínima de 20° y una máxima de 34°, con algunas nubes dispersas.