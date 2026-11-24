Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que genera un ambiente bastante pesado. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el noroeste, con una presión atmosférica de 1007 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. La jornada se caracterizará por un cielo mayormente nublado, lo que podría influir en la sensación térmica, manteniéndola en niveles altos.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. El miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas. El jueves 26, las temperaturas oscilarán entre 17° y 29°, con cielos parcialmente nublados. Para el viernes 27, se espera un aumento en las temperaturas, con mínimas de 18° y máximas de 31°, bajo un cielo similar. Finalmente, el sábado 28, se prevén mínimas de 18° y máximas de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras.