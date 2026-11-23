Circular por la Autopista Rosario-Santa Fe es cada vez más costoso y también exige estar atento a nuevas modificaciones. En un contexto económico recesivo, en el que los aumentos siguen presionando sobre el bolsillo, los usuarios deben afrontar tarifas más elevadas y adaptarse a cambios en las condiciones de circulación y pago.

Durante 2026, los peajes de la traza registraron dos incrementos importantes. El primero se aplicó el 1° de marzo, con una suba del 20%, mientras que el último entró en vigencia el 1° de agosto y alcanzó el 33% en todas las categorías. Ahora, a ese escenario se suma una nueva modificación: tres estaciones dejarán de aceptar el pago manual y operarán exclusivamente mediante el sistema TelePASE.

El cambio comenzará a regir el próximo 1° de diciembre y alcanzará a los peajes ubicados en los kilómetros 16, 30 y 143. A partir de esa fecha, los conductores deberán contar obligatoriamente con el dispositivo TAG y estar adheridos al sistema para atravesar esas estaciones. Quienes circulen sin cumplir con ese requisito quedarán expuestos a multas.

La medida implica una adaptación para quienes todavía utilizan las cabinas manuales, por lo que se habilitó un período previo para gestionar la adhesión. Hasta el 30 de noviembre, los usuarios podrán solicitar gratuitamente el dispositivo en las propias estaciones mencionadas, donde el personal entregará el TAG junto con las instrucciones para activarlo. También podrán retirarlo en los puntos de atención habilitados de la autopista y en los centros oficiales de TelePASE del país.

El sistema no tiene costo de adhesión y permite que el pago se realice automáticamente a través del medio asociado, sin necesidad de detenerse. Además, ofrece bonificaciones en las tarifas y la posibilidad de consultar facturas, movimientos y pasadas mediante su plataforma de autogestión.

En paralelo, la autopista continúa atravesada por obras de infraestructura que también modifican la circulación. Actualmente, avanzan los trabajos para la construcción del tercer carril entre los kilómetros 31 y 34. En ese marco, permanece cerrado el acceso del kilómetro 30 para quienes ingresan desde la Ruta Provincial 91 en dirección a Santa Fe.

De esta manera, entre tarifas que acumulan fuertes incrementos, nuevas exigencias para el pago y restricciones por obras, los usuarios de la Autopista Rosario-Santa Fe enfrentan un escenario de cambios que impacta tanto en el costo como en la organización de sus viajes. Se recomienda gestionar el TelePASE con anticipación y consultar el estado de la circulación antes de salir a la ruta.

Ante cualquier inconveniente, se encuentra disponible la línea telefónica 0800 122 0140.