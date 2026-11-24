El clima en Rosario para este martes 24 de noviembre se presenta con un cielo despejado y temperaturas agradables. La jornada comenzará con una temperatura actual de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se mantiene en un 59%, lo que proporciona un ambiente cómodo para los rosarinos. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 15° y una máxima que alcanzará los 29°. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones climáticas.

El pronóstico para el resto de la semana también se presenta favorable. Para el miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 33°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 26, las temperaturas oscilarán entre 17° y 34°, manteniendo un clima similar. El viernes 27, se prevé un aumento en las temperaturas, con mínimas de 19° y máximas de 35°, y cielo despejado.

Finalmente, el fin de semana también promete buen tiempo, con mínimas que rondarán los 18° y máximas que podrían alcanzar los 36°. En resumen, Rosario disfrutará de una semana mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.