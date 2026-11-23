– Gimnasia La Plata se impuso en un duelo memorable y cargado de emotividad en los octavos de final del Torneo Clausura 2026, en el que le ganó a Newell’s por 4-2, en el alargue.

En un partido que se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el local ganó con los tantos de Ignacio Fernández, en 18 minutos del primer tiempo, Ignacio Miramón, en 27 del complemento, Franco Escobar en contra, a los ocho del primer tiempo suplementario, y Matías Melluso, en el séptimo minuto del segundo tiempo extra.

Para la “Lepra” había logrado igualar parcialmente en dos ocasiones con los penales de Walter Mazzantti, a los nueve y 34 del segundo tiempo.





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