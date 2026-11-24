Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra broken clouds, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es de 23°, mientras que la humedad se encuentra en un 86%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1007 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave y una alta humedad que podría generar una sensación térmica más elevada. No se anticipan lluvias significativas para la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 15° y 32°. El miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El jueves 26, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, también con lluvias. Para el viernes 27, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. El sábado 28, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con lluvias. Finalmente, el domingo 29 se espera un cielo despejado, con una mínima de 18° y una máxima de 32°.