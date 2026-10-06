FOTO: Allanamiento en Vicente López por reventa de entradas para la despedida de Messi

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Vicente López como parte de una investigación relacionada con la presunta reventa de entradas para el partido entre Argentina y Benín, que fue la despedida de Lionel Messi.

Durante el operativo, una mujer fue demorada y los agentes secuestraron varios elementos, entre ellos una notebook, un teléfono celular, nueve entradas (siete de plateas Belgrano Baja y dos de Sívori Alta), así como una máquina contadora de billetes, 9.850.000 pesos y 56.300 dólares en efectivo.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, bajo la dirección de Maximiliano Vence.

La investigación se inició el 29 de septiembre, a raíz de múltiples denuncias en redes sociales que alertaban sobre la venta de entradas a precios exorbitantes, que alcanzaban un 800 por ciento de sobreprecio, después de que se agotaran las localidades oficiales en la plataforma Deportick.