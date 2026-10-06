Allanamiento en Vicente López por reventa de entradas para la despedida de Messi
La Policía de la Ciudad realizó un operativo en Vicente López, donde secuestró entradas y dinero en efectivo.
FOTO: Allanamiento en Vicente López por reventa de entradas para la despedida de Messi
Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Vicente López como parte de una investigación relacionada con la presunta reventa de entradas para el partido entre Argentina y Benín, que fue la despedida de Lionel Messi.
Durante el operativo, una mujer fue demorada y los agentes secuestraron varios elementos, entre ellos una notebook, un teléfono celular, nueve entradas (siete de plateas Belgrano Baja y dos de Sívori Alta), así como una máquina contadora de billetes, 9.850.000 pesos y 56.300 dólares en efectivo.
El procedimiento fue llevado a cabo por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, bajo la dirección de Maximiliano Vence.
La investigación se inició el 29 de septiembre, a raíz de múltiples denuncias en redes sociales que alertaban sobre la venta de entradas a precios exorbitantes, que alcanzaban un 800 por ciento de sobreprecio, después de que se agotaran las localidades oficiales en la plataforma Deportick.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Vicente López?
Se realizó un allanamiento por la reventa de entradas para la despedida de Messi.
¿Quién fue demorada?
Una mujer fue detenida durante el operativo policial.
¿Qué se secuestró?
Se incautaron entradas, efectivo, y otros elementos como una notebook y un celular.
¿Cuándo comenzó la investigación?
La pesquisa se inició el 29 de septiembre tras denuncias en redes sociales.
¿Quién dirige la investigación?
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo de Maximiliano Vence.
[Fuente: Noticias Argentinas]