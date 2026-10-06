La incorporación de navegadores de pacientes mejora la atención postparto en madres recientes

La maternidad puede ser un desafío en cualquier circunstancia, pero para algunas mujeres, los obstáculos cotidianos complican aún más el acceso a la atención médica tras el parto. La falta de alfabetización en salud, el transporte poco fiable, la dificultad para navegar en un sistema de salud complejo, la falta de cuidado infantil y la inestabilidad habitacional pueden determinar si una madre recibe la atención necesaria o no.

Una nueva investigación de Northwestern Medicine sugirió que los navegadores de pacientes pueden ayudar a eliminar muchas de estas barreras. Estos guías capacitados trabajan con pacientes y equipos de salud para conectar a las personas con atención médica, servicios y otros recursos. En el caso de individuos embarazadas de bajos ingresos, este enfoque estuvo relacionado con una mejor atención postparto y conexiones más sólidas con la atención primaria que continuaron mucho después del parto.

El estudio, publicado el 2 de octubre en JAMA Health Forum, se considera uno de los primeros en describir cómo podría ser un modelo ideal de atención postparto en los Estados Unidos.

Mejoras significativas en la atención postparto

Las madres que recibieron la asistencia de un navegador mostraron una probabilidad significativamente mayor de:

Asistir a visitas de atención postparto (96% vs. 80% sin navegador)

Recibir asesoramiento sobre todos los temas postparto necesarios (65% vs. 51%)

Ser evaluadas y atendidas por depresión postparto (86% vs. 72%) en el crucial “cuarto trimestre”

Asistir a una visita de atención primaria (57% vs. 30%) un año después del parto

Utilizar su método de planificación familiar deseado, como anticonceptivos, un año después (65% vs. 43%)

Recibir pruebas de salud preventivas (por ejemplo, presión arterial: 85% vs. 62%, lípidos: 28% vs. 13% y glucosa: 31% vs. 16%)

La Dra. Lynn Yee, autora principal y jefa de medicina materno-fetal en el departamento de obstetricia y ginecología de Northwestern University Feinberg School of Medicine, comentó: "El embarazo y el postparto son períodos complejos, y las personas a menudo se despriorizan a sí mismas, especialmente si no tienen mucho apoyo o enfrentan necesidades sociales complejas. Combinado con un sistema de salud fragmentado, muchas personas no reciben la atención que necesitan".

La Dra. Yee añadió: "Esto crea una tormenta perfecta de salud subóptima para las mujeres en este período postparto, que es cuando sabemos que muchas mujeres dejan de recibir atención. Si podemos abordar esta brecha temprano y mantener su compromiso con el cuidado de la salud, podemos marcar una diferencia en la salud y el bienestar de las mujeres a largo plazo".

La navegación de pacientes ya se utiliza ampliamente en la atención del cáncer y cuenta con financiamiento de Medicaid, pero ha recibido mucha menos atención en la atención postparto y ha permanecido poco estudiada y poco utilizada.

Cómo ayudaron los navegadores a las nuevas madres

El estudio incluyó a 405 individuos embarazados que recibieron atención en Prentice Women’s Hospital en Chicago entre 2020 y 2024. Los participantes asignados a un navegador comenzaron a trabajar con esa persona cerca del final del embarazo y continuaron recibiendo apoyo durante el primer año después del parto.

Los navegadores, que hablaban tanto inglés como español, trabajaron estrechamente con las pacientes para desarrollar planes de atención postparto, que también se compartieron con el equipo médico. Programaron y asistieron a citas, coordinaron transporte y cuidado infantil, comunicaron información a médicos y enfermeras, y ayudaron a las pacientes a comprender información médica complicada. También trabajaron para fortalecer la alfabetización en salud y brindar a las pacientes mayor confianza en la gestión de su propia atención.

La transición de la atención del embarazo a la atención primaria puede tener importantes consecuencias a largo plazo. Investigaciones anteriores mostraron que complicaciones como la diabetes gestacional y la preeclampsia pueden afectar la salud años después, haciendo que el seguimiento médico continuo sea especialmente importante.

Incluso las personas que tienen embarazos saludables pueden enfrentar serios desafíos después del parto. La depresión postparto, la falta de apoyo de la pareja, problemas de vivienda, violencia doméstica y otras necesidades sociales o de seguridad no atendidas pueden dificultar que las nuevas madres prioricen su propia salud, comentó la Dra. Yee.

Los investigadores afirmaron que el éxito del programa en conectar a pacientes postparto con atención primaria demuestra cómo los navegadores pueden ayudar a cerrar algunas de estas brechas.

"No involucrarse en comportamientos de promoción de la salud en el período postparto tiene implicaciones resonantes para la unidad familiar", concluyó la Dra. Yee.

Beneficios también para los equipos de salud

Los beneficios no se limitaron a las pacientes. El estudio reveló que los profesionales de salud también valoraron el apoyo proporcionado por los navegadores.

Por ejemplo, si una paciente no podía asistir a una cita, un navegador podía notificar al médico, organizar una nueva cita o manejar tareas administrativas que de otro modo recaerían en el personal clínico. Los navegadores también ayudaron a asegurar que las pacientes completaran pasos de seguimiento importantes después de las citas, incluidos las pruebas de tolerancia a la glucosa y visitas médicas posteriores.

"Uno de los objetivos de los navegadores era no solo ayudar a las pacientes, sino también a los clínicos, y los médicos estaban contentos con cuán eficientes y comprometidas estaban las pacientes", dijo el coautor Joseph Feinglass, profesor de investigación en medicina interna general en Feinberg.

Una experiencia de un navegador

Antes de participar en el estudio, la navegadora de pacientes Viridiana Carmona-Barrera había trabajado en hospitales, seguros y en el ámbito de la salud de las mujeres. Esa experiencia le brindó un conocimiento de muchos de los obstáculos que pueden encontrar las pacientes embarazadas.

Recordó haber ayudado a una paciente embarazada con condiciones de salud crónicas que estaba en peligro de perder una cita importante debido a la falta de transporte y cuidado infantil. Después de otros intentos de encontrar una solución sin éxito, Carmona-Barrera coordinó tanto el transporte como el cuidado infantil para que la paciente pudiera asistir a la cita.

"Me gusta ser alguien que puede ayudar a facilitar estos procesos", comentó Carmona-Barrera. "Por comprometidas que estén las organizaciones de salud en apoyar a las pacientes, navegar por el sistema aún puede ser un desafío".

Fomentar la independencia de las pacientes

Un objetivo importante del programa fue no hacer que las pacientes dependieran permanentemente de los navegadores. En cambio, los investigadores querían que las participantes se sintieran más cómodas interactuando con el sistema de salud y más capacitadas para gestionar su propia atención.

Al desarrollar esas habilidades durante el primer año después del parto, el equipo esperaba que las pacientes eventualmente se sintieran seguras para programar citas, buscar atención primaria y navegar por el sistema de salud sin asistencia adicional.

"El objetivo era poner fin a su propio negocio, poder llegar al final del año y decir: 'Ya no me necesitas', eso es un éxito para un programa de navegación", concluyó la Dra. Yee.