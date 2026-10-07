Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, el clima en Córdoba se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17° y 31°. La jornada se presentará con una alta humedad del 75%, lo que generará una sensación térmica similar a la temperatura actual.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 20°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 6 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. Los vientos continuarán siendo moderados, lo que podría generar un leve frescor en las horas de la mañana. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, especialmente durante la tarde.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 8 de octubre la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo nublado. Para el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 18°, manteniendo el cielo cubierto. El fin de semana se presentará con temperaturas similares, aunque con algunas nubes dispersas.

En resumen, este miércoles será un día mayormente nublado en Córdoba, con temperaturas agradables y condiciones de viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la alta humedad y disfrutar de la jornada.