El Dúo Coplanacu celebra el folclore y prepara una gran peña junto a La Delio Valdez en Córdoba

El Dúo Coplanacu volvió a encontrarse con el público cordobés en una jornada cargada de emoción en el Teatro Real, donde Roberto y Julio celebraron a San Jerónimo junto a una sala entusiasta.

“Lo hemos pasado hermoso, un público maravilloso”, destacaron los músicos en su visita de este martes a Cadena 3, quienes mantienen desde hace décadas un estrecho vínculo con Córdoba.

Con la mirada puesta en su próxima presentación, el dúo se prepara para una nueva peña el 16 de octubre en el Comedor Universitario, donde compartirán escenario con La Delio Valdez.

Para los artistas, el encuentro representa una combinación natural entre dos propuestas que entienden la música como una celebración colectiva.

“Nos parece muy armónico con lo que proponemos nosotros, que también es una fiesta con contenido, diversión e identidad”, explicaron sobre la participación de La Delio Valdez. La propuesta apunta a generar un espacio donde la música popular, el baile y el encuentro con el público sean los grandes protagonistas.

En ese sentido, los Coplanacu remarcaron el cambio que perciben en las peñas y en la relación de los espectadores con la música. “A veces, la gente espera un rato antes de bailar, pero ahora, al primer tema, ya están en la pista”, contaron. Para el dúo, esa respuesta espontánea transforma al público en una parte esencial de cada presentación.

La noche también tendrá un componente de sorpresa. Los músicos adelantaron que habrá una colaboración especial con La Delio Valdez, aunque todavía no definieron exactamente qué ocurrirá sobre el escenario. “Vamos a estar juntos, algo vamos a hacer, todavía no sabemos bien qué ni cómo”, revelaron.

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La trayectoria de los Coplanacu está marcada, además, por numerosos cruces con artistas y géneros. A lo largo de los años compartieron experiencias con referentes del folclore y del rock, entre ellos Los Manseros, Bersuit y Divididos, consolidando una propuesta capaz de dialogar con distintas generaciones y públicos.

Más que un recital, la peña del Comedor Universitario se plantea como una invitación a recuperar el espíritu festivo de la música folclórica. “Cuando se descubre la música folclórica en la peña, muchos se sorprenden de lo bien que la pasan”, señalaron los artistas, que invitan a animarse a bailar y a ser parte de la celebración.

Entrevista de "Viva la Radio"