Un hábito simple que puede fortalecer tu matrimonio según científicos

El ejercicio es ampliamente reconocido por sus beneficios para la salud física y mental. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad Brigham Young sugiere que también puede ofrecer ventajas significativas para el matrimonio, especialmente cuando las parejas se ejercitan juntas.

Un estudio, publicado recientemente en la revista Family Relations, encontró que las parejas que realizan actividad física en conjunto reportaron una mejor comunicación, una resolución de conflictos más efectiva y menos estrés marital en comparación con aquellas que no comparten esta actividad. El trabajo fue liderado por el profesor de la Escuela de Vida Familiar de BYU, Jeremy Yorgason, junto a la coautora Ashlyn Hiatt Mildenhall, quien se involucró en el proyecto como investigadora de pregrado.

"Nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio conjunto facilita, de manera pequeña pero significativa, la capacidad de resolver conflictos pacíficamente", afirmó Yorgason. "Las personas reportaron resultados más positivos en comunicación y resolución de conflictos cuando ejercieron juntos".

Ejercitarse Juntos: Beneficios para la Relación

Para investigar la conexión entre el ejercicio y el matrimonio, los investigadores analizaron las respuestas de encuestas de casi 1,700 parejas jóvenes casadas que participaron en el estudio de Relaciones de Pareja y Experiencias de Transición (CREATE), el cual ha seguido a parejas recién casadas en Estados Unidos durante más de una década.

Los investigadores examinaron tanto el ejercicio individual como la actividad física realizada en pareja. Luego, compararon estos hábitos con tres indicadores de salud relacional: comunicación, resolución de conflictos y estrés marital.

Tanto el ejercicio individual como el compartido mostraron estar asociados con matrimonios más saludables. Sin embargo, la actividad física realizada juntos mostró vínculos más fuertes con resultados positivos en la relación en comparación con el ejercicio por separado.

"Aproximadamente el 60% de los esposos y esposas en la muestra dijeron que hacían ejercicio, pero solo alrededor de un tercio lo hacía en pareja", señaló Yorgason. "Esto significa que cerca de la mitad de las personas que ejercen no lo hacen con su cónyuge. Aunque el impacto no es necesariamente grande, es muy consistente, lo que me da confianza de que está influyendo en las relaciones de manera significativa".

¿Por qué el Ejercicio Compartido Ayuda a Conectar a las Parejas?

Investigaciones anteriores han demostrado que pasar tiempo de ocio juntos puede beneficiar a las parejas. Este estudio se centró específicamente en la actividad física compartida.

Los investigadores sugieren que ejercitarse juntos puede crear naturalmente más oportunidades para la conversación y las interacciones positivas. Momentos de conexión repetidos como estos podrían ayudar a fortalecer una relación a lo largo del tiempo.

"De los tres resultados, el ejercicio tuvo el mayor impacto en la comunicación", comentó Mildenhall. "Por eso fue interesante que caminar fue el ejercicio más reportado. Proporciona oportunidades naturales para comunicarse".

Caminar fue la forma más común de ejercicio compartido reportada por las parejas en el estudio. Este hallazgo sugiere que los cónyuges no necesitan membresías costosas en gimnasios o equipos de entrenamiento elaborados para experimentar los posibles beneficios relacionales de mantenerse activos juntos.

Las parejas que ejercieron juntas también reportaron una mejor escucha y una sensación más fuerte de que su cónyuge los oyó y apoyó. Según Yorgason, esas interacciones podrían ayudar a explicar por qué la actividad física compartida se asoció con una comunicación más saludable y una mejor resolución de conflictos.

Un Hábito Simple, No una Cura para la Relación

Los investigadores enfatizan que ejercitarse juntos no es una solución para todas las dificultades de la relación. Para las parejas jóvenes, especialmente aquellas que crían hijos, encontrar tiempo para la actividad física compartida puede requerir una planificación deliberada.

Aún así, los investigadores sostienen que el ejercicio conjunto puede ser uno de varios hábitos saludables que brindan a las parejas oportunidades regulares para conectarse. En medio de las demandas escolares, la vida cotidiana y la crianza, incluso algo tan simple como caminar juntos puede crear tiempo valioso para la conversación y la conexión.