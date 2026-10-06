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Francia lleva a cabo prueba de misil balístico estratégico sin ojiva nuclear

El ministerio subrayó que la prueba se realizó sin ojiva nuclear y en estricto cumplimiento de los compromisos internacionales de Francia.

06/10/2026 | 16:56Redacción Cadena 3

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Francia realiza ensayo de lanzamiento de nuevo misil con capacidad nuclear.

FOTO: Francia realiza ensayo de lanzamiento de nuevo misil con capacidad nuclear.

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Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Francia realizó hoy martes un lanzamiento de prueba de un misil balístico estratégico sin ojiva nuclear desde un submarino frente a la costa de Finisterre (oeste), informó un medio francés.

El misil fue lanzado desde el submarino nuclear de misiles balísticos Le Vigilant y cayó en el norte del océano Atlántico, a varios cientos de kilómetros de cualquier costa, informó el canal francés de noticias BFM TV, citando al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia.

El ministerio subrayó que la prueba se realizó sin ojiva nuclear y en estricto cumplimiento de los compromisos internacionales de Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, presenció el lanzamiento de prueba desde una fragata de la Armada francesa, según el canal.

En servicio desde octubre de 2025, el misil M51.3 ha sido desplegado en los cuatro submarinos nucleares de misiles balísticos de Francia, de los cuales al menos uno permanece continuamente en el mar en algún lugar del mundo para garantizar la capacidad de Francia de lanzar un ataque nuclear en cualquier momento, informó BFM TV, citando al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia.

Lectura rápida

¿Qué prueba realizó Francia?
Francia llevó a cabo un lanzamiento de prueba de un misil balístico estratégico sin ojiva nuclear.

¿Quién presenció el lanzamiento?
El presidente francés, Emmanuel Macron, estuvo presente durante la prueba desde una fragata de la Armada.

¿Dónde se realizó el lanzamiento?
El misil fue lanzado desde un submarino frente a la costa de Finisterre, en el oeste de Francia.

¿Cuándo se realizó la prueba?
La prueba se llevó a cabo el martes 6 de octubre de 2026.

¿Qué tipo de misil se probó?
Se trató del misil balístico estratégico M51.3, que no portaba ojiva nuclear.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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