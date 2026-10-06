Tenso momento: Quirno habló de las sanciones por Malvinas ante el embajador británico en la Rural

FOTO: Pablo Quirno habló de las sanciones por Malvinas frente al embajador de Reino Unido. (Foto: Clarín)

El canciller Pablo Quirno se refirió a las sanciones argentinas por la explotación petrolera en las Islas Malvinas durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), ante la presencia del embajador del Reino Unido, David Cairns. El encuentro se realizó este lunes por la noche en La Rural de Palermo y reunió a funcionarios, diplomáticos, empresarios y dirigentes políticos y sindicales.

En su discurso, Quirno destacó que varios proveedores de las petroleras que operan en las islas comenzaron a retirarse ante la amenaza de sanciones argentinas. Mencionó particularmente a Halliburton, que dejó de prestar servicios vinculados con el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de Puerto Argentino, cuya explotación es considerada ilegal por Argentina.

El ministro sostuvo que esa salida provocó una fuerte caída en las acciones de la compañía británica Rockhopper y de la israelí Navitas, involucradas en el desarrollo petrolero.

Cairns siguió la exposición desde la mesa 23, alejada de la principal, y tomó notas del discurso, especialmente cuando Quirno afirmó que Argentina está abierta al diálogo.

Apenas terminó la intervención del canciller, el embajador británico se retiró. "Tengo que informar a mi gobierno", expresó a una de las personas que lo acompañó hacia la salida.

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FOTO: El embajador británico David Cairns escucha al canciller Quirno hablar de Malvinas. (Foto: Clarín)

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Antes de Quirno, el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, había señalado que “los cambios internacionales afectan decisiones muy concretas”.

"Dónde vender lo que producimos, con quién desarrollar tecnología, cómo proteger nuestros intereses y cómo construir relaciones que perduren. Para discutir esas cuestiones hacen falta conocimiento, diálogo y una mirada que vaya más allá de la coyuntura", planteó.

La cena por el aniversario de la institución también propició intercambios entre representantes de distintos sectores. En una de las mesas, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, compartió la velada con Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, y Cristian Jerónimo, dirigente del sindicato del Vidrio. Los dos referentes de la CGT y el diplomático acordaron reunirse.

En otra mesa, el exembajador Jorge Argüello conversó con Federico Pinedo, actual representante argentino —o sherpa— ante el G20. A su vez, varios asistentes se acercaron a Carlos Sersale di Cerisano, exembajador argentino en Londres durante la presidencia de Mauricio Macri, para consultarlo sobre la situación de Malvinas.

Entre los funcionarios presentes estuvo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Del sector empresarial participó Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE).

Durante la velada, el CARI entregó su principal distinción al académico Roberto Russell, reconocido por su trayectoria en política exterior.

Al recibir el premio, Russell destacó la necesidad de generar espacios de encuentro y construir acuerdos que perduren "más allá del cambio de gobierno", con debates profundos que "involucren distintos puntos de vista".

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