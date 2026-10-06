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Del taller de un inmigrante italiano a un astillero que ya construyó 156 barcos en Mar del Plata

Domingo Contessi es presidente del Astillero Naval Federico Contessi que nació formalmente a fines de los años 40 y su primera embarcación registrada, el Compagnello, fue botada en 1961.

06/10/2026 | 15:11Redacción Cadena 3

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Astillero Naval Federico Contessi en Mar del Plata.

FOTO: Astillero Naval Federico Contessi en Mar del Plata.

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Domingo Contessi es presidente del Astillero Naval Federico Contessi, una empresa familiar marplatense fundada por su padre, Federico Contessi, inmigrante italiano que llegó a la Argentina en 1947 con 16 años y comenzó trabajando en el oficio naval. 

El astillero nació formalmente a fines de los años 40 y su primera embarcación registrada, el Compagnello, fue botada en 1961. Con los años se especializó especialmente en la construcción de buques pesqueros y atravesó distintas etapas: comenzó trabajando en madera, pasó luego al acero naval y fue incorporando diseño, ingeniería y tecnología propia. 

El padre de Domingo llegó a Argentina en busca de un futuro tras la Segunda Guerra Mundial. "Argentina y Mar del Plata en especial, era la tierra prometida", comentó en diálogo con Cadena 3.

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La empresa sobrevivió además a momentos críticos, como el incendio que destruyó completamente sus instalaciones en 1974 y distintas crisis de la industria naval argentina. Una de las características de su historia fue continuar construyendo barcos incluso sin compradores confirmados para sostener la actividad y los puestos de trabajo. 

El astillero, que comenzó como un pequeño taller, ha crecido significativamente. Domingo menciona que "ya están en el astillero las terceras generaciones" y destaca la importancia del trabajo en equipo: "el principal capital es el trabajador".

Astilleros Contessi ha enfrentado diversas crisis en la industria naval argentina con la prioridad de mantener los puestos de trabajo. Domingo resalta que "esta es la única parte de la empresa que no se vende, que no se negocia".

Actualmente el astillero sigue dedicado a la construcción y reparación naval, con fuerte especialización en la pesca. En junio de 2026 botó el San Severo, su embarcación número 156, mientras que además realiza reparaciones, modificaciones y trabajos de mantenimiento sobre decenas de barcos cada año. Domingo representa la segunda generación de una familia cuya historia productiva quedó estrechamente ligada al puerto, la pesca y la industria naval de Mar del Plata.

Entrevista de Agustina Vivanco.

Lectura rápida

¿Quién es el presidente del Astillero Naval Federico Contessi?
El presidente es Domingo Contessi.

¿Cuándo fue fundada la empresa?
La empresa fue fundada por Federico Contessi en los años 40.

¿Dónde se encuentra ubicado el astillero?
El astillero está ubicado en Mar del Plata, Argentina.

¿Cómo ha enfrentado la empresa las crisis?
La empresa ha continuado construyendo barcos incluso sin compradores confirmados para sostener la actividad y los puestos de trabajo.

¿Por qué es importante el trabajo en equipo según Domingo?
Según Domingo, "el principal capital es el trabajador".

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