Argentina Andina, un evento que refleja el enorme potencial del país

Por Sergio Berensztein

Lo que deja el foro Argentina-Andina, realizado en Tucumán, es una imagen bastante clara de hacia dónde puede dirigirse una parte de la economía argentina. Allí estuvo el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien habló de una línea de crédito para el país que podría ampliarse hasta los 1.000 millones de dólares hacia 2027 si Argentina profundiza sus reformas económicas. Además, planteó explícitamente el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei.

Lo interesante, para mí, es que esto no se reduce solamente a una cuestión financiera o diplomática. Hay detrás un interés concreto por desarrollar infraestructura que permita conectar los recursos de la cordillera de los Andes con los puertos del Atlántico. Y eso adquiere otra dimensión cuando vemos la demanda internacional que existe actualmente por energía, cobre, litio y tierras raras, recursos que tienen un papel importante en la transición energética y en las industrias tecnológicas.

Argentina tiene buena parte de esos recursos, pero tenerlos debajo de la tierra no alcanza. Hay que extraerlos, transportarlos y llevarlos hacia los mercados. Para eso hacen falta caminos, ferrocarriles, energía, puertos y toda una infraestructura que requiere inversiones de enorme magnitud. Y ahí aparece uno de los principales problemas que tenemos: un mercado de capitales todavía pequeño y dificultades para conseguir financiamiento. Una línea de crédito de hasta 7.000 millones de dólares, como la mencionada durante el encuentro, puede cambiar la escala de esos proyectos si finalmente se concreta y se sostiene en el tiempo.

Ahora bien, tampoco hay que confundir potencial con resultados inmediatos. Estas inversiones no generan empleo masivo de un día para el otro. Primero hay que construir la infraestructura necesaria. Pero cuando los proyectos avanzan, el impacto puede multiplicarse mucho más allá de la actividad minera propiamente dicha. Un ejemplo es Los Azules, en San Juan, donde se proyecta una operación que requeriría construir prácticamente una pequeña ciudad para miles de personas, además de transporte y servicios para quienes trabajen allí.

Eso ya lo vimos, en otra escala, con Vaca Muerta. Cuando aparece una actividad económica de semejante dimensión, no solamente se necesitan trabajadores especializados: también hacen falta viviendas, transporte, alimentación, vestimenta, educación, servicios profesionales y comercios. Es decir, se generan cadenas de actividad que alcanzan a sectores que no están directamente vinculados con la extracción del recurso. Y ahí aparece una cuestión que me parece particularmente interesante: el impacto puede llegar incluso a ciudades que no están ubicadas en el corazón de esas explotaciones.

Tucumán es un buen ejemplo. Tiene una tradición universitaria y de servicios que puede convertirse en una ventaja frente al crecimiento de nuevas actividades vinculadas con el litio y la minería en provincias como Jujuy, Salta y Catamarca. Si aparecen nuevas demandas de profesionales, capacitación, financiamiento y servicios, las universidades y las ciudades pueden formar parte de ese proceso. También existe una posibilidad de mayor coordinación entre provincias para aprovechar recursos regionales y desarrollar infraestructura de manera conjunta.

Por eso me parece que hay una discusión mucho más profunda detrás de este foro. Argentina tiene recursos naturales, pero ahora necesita transformar ese potencial en infraestructura, inversión, empleo y desarrollo. También necesita definir cómo se distribuyen los beneficios y qué papel tendrán las distintas regiones. El proyecto de gas natural licuado asociado a Vaca Muerta, por ejemplo, muestra cómo una actividad localizada en un punto del país puede modificar completamente otras zonas. Cuando uno mira ese conjunto, resulta difícil no advertir que el interior argentino puede tener un papel cada vez más importante en la economía que viene.