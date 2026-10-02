Drama en Pilar: mató de un balazo en la cabeza a un dogo que entró a su casa para atacarlo

Un nuevo episodio violento protagonizado por un perro de raza potencialmente peligrosa generó momentos de extrema tensión en la localidad de Pilar, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Un hombre de 42 años debió recurrir al uso de un arma de fuego en el interior de su vivienda para repeler el inminente ataque de un dogo que ingresó desaforado a su propiedad.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando el animal atravesó los límites del domicilio particular e intentó abalanzarse sobre el dueño de casa.

Ante el peligro inminente, el hombre tomó una pistola calibre 22 y le efectúo un disparo al canino para neutralizar la agresión dentro de su inmueble.

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La Fiscalía de Instrucción a cargo de la doctora Patricia Baulies tomó intervención en la causa y dispuso las primeras medidas de prueba sin aplicar imputaciones contra el vecino que efectuó el disparo:

Legítima defensa: Desde la fiscalía fundamentaron que no hay cargos contra el residente al entender que el episodio ocurrió estrictamente en el interior de su vivienda y actuó para resguardar su integridad física.

Situación del arma: Se procedió al secuestro preventivo del armamento calibre 22, constatando que el vecino cuenta con la documentación correspondiente y la condición de legítimo usuario registrada para la tenencia domiciliaria.

Dueño del animal: La investigación identificó al propietario del dogo, sobre quien por el momento tampoco pesan imputaciones judiciales.

Tras recibir asistencia veterinaria en la zona, se confirmó que el canino murió.