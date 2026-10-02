Drama en Pilar: mató de un balazo en la cabeza a un dogo que entró a su casa para atacarlo
El hombre utilizó un arma calibre 22 dentro de su propiedad. La Justicia no aplicó imputaciones, encuadró el accionar en legítima defensa y secuestró el armamento de forma preventiva.
02/10/2026 | 08:23Redacción Cadena 3
FOTO: Ataque de perro dogo (imagen creada con IA).
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Audio. Tensión en Pilar: un vecino le disparó a un dogo que entró a su casa e intentó atacarlo
Radioinforme 3
Un nuevo episodio violento protagonizado por un perro de raza potencialmente peligrosa generó momentos de extrema tensión en la localidad de Pilar, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Un hombre de 42 años debió recurrir al uso de un arma de fuego en el interior de su vivienda para repeler el inminente ataque de un dogo que ingresó desaforado a su propiedad.
El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando el animal atravesó los límites del domicilio particular e intentó abalanzarse sobre el dueño de casa.
Ante el peligro inminente, el hombre tomó una pistola calibre 22 y le efectúo un disparo al canino para neutralizar la agresión dentro de su inmueble.
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El hecho ocurrió en barrio Parque República. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el caso está caratulado como muerte de etiología dudosa a la espera de la autopsia.
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La Fiscalía de Instrucción a cargo de la doctora Patricia Baulies tomó intervención en la causa y dispuso las primeras medidas de prueba sin aplicar imputaciones contra el vecino que efectuó el disparo:
Legítima defensa: Desde la fiscalía fundamentaron que no hay cargos contra el residente al entender que el episodio ocurrió estrictamente en el interior de su vivienda y actuó para resguardar su integridad física.
Situación del arma: Se procedió al secuestro preventivo del armamento calibre 22, constatando que el vecino cuenta con la documentación correspondiente y la condición de legítimo usuario registrada para la tenencia domiciliaria.
Dueño del animal: La investigación identificó al propietario del dogo, sobre quien por el momento tampoco pesan imputaciones judiciales.
Tras recibir asistencia veterinaria en la zona, se confirmó que el canino murió.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Pilar? Un hombre disparó a un perro de raza potencialmente peligrosa que ingresó a su propiedad.
¿Quién es el propietario del perro? La investigación identificó al dueño del dogo, que no enfrenta imputaciones.
¿Cuándo ocurrió el incidente? El hecho sucedió el pasado domingo.
¿Dónde sucedió el ataque? En la localidad de Pilar, cerca de la ciudad de Córdoba.
¿Cómo se resolvió la situación? El hombre disparó en legítima defensa y el perro sufrió una herida menor, pero está fuera de peligro.