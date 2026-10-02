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Colapinto enfrenta un desafío en el GP de Bahréin tras recibir una severa penalización

El piloto argentino Colapinto deberá realizar una carrera casi perfecta para sumar puntos tras recibir una penalización de 10 puestos en la grilla por cambiar su motor de combustión interna.

02/10/2026 | 05:54Redacción Cadena 3

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Colapinto en el GP de Bahréin.

FOTO: Colapinto en el GP de Bahréin.

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ha sido sancionado con una penalización de 10 posiciones en la grilla de salida para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1.

La razón de esta penalización es que el argentino cambió el motor de combustión interna, superando el límite de cuatro motores permitido por temporada.

La situación se complica aún más para Colapinto, ya que anteriormente había recibido una penalización de cinco puestos en la largada debido a un accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán. En esa ocasión, excedió el límite en una frenada, chocando con el británico Lando Norris (McLaren) y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, lo que resultó en un triple abandono.

Las cosas no serán nada fáciles para el argentino, ya que comenzará 15 posiciones más atrás de donde califique. Esto implica que, si logra una buena clasificación y se posiciona séptimo, iniciará la carrera del GP de Bahréin desde el vigésimo segundo y último lugar.

La carrera del GP de Bahréin se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, a causa de la guerra en Medio Oriente, y está programada para el domingo a las 4 de la madrugada.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Colapinto?
Recibió una penalización de 10 puestos en la grilla para el GP de Bahréin.

¿Por qué fue sancionado?
Por cambiar el motor de combustión interna, excediendo el límite permitido por temporada.

¿Qué pasó en Azerbaiyán?
Colapinto tuvo un accidente que resultó en una penalización de cinco puestos en la largada.

¿Desde dónde comenzará la carrera?
Si clasifica séptimo, iniciará la carrera desde el vigésimo segundo lugar.

¿Cuándo se correrá la carrera?
Está programada para el domingo a las 4 de la madrugada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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