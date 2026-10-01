Argentina, entre los 10 países con más procedimientos estéticos: mandatos, riesgos y ética médica

En el marco del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte, se abordó este jueves el notable crecimiento de la medicina estética a nivel nacional y global.

Según datos mundiales expuestos en la mesa radial, en 2024 se realizaron aproximadamente 38 millones de procedimientos estéticos, lo que representa un incremento del 42,5% en comparación con cuatro años atrás.

En este escenario, Argentina se ubica entre los 10 países con mayor cantidad de procedimientos estéticos del mundo, destacándose especialmente por el elevado consumo de tratamientos no quirúrgicos, aunque mantiene una posición relevante en cirugías.

Al respecto, la médica cirujana plástica, María Laura Benítez (MP: 29884), explicó que este aumento responde a tendencias culturales y avances tecnológicos y remarcó que los tratamientos no invasivos están superando a las cirugías tradicionales, porque cada vez más personas eligen no pasar por un quirófano.

Al analizar las tendencias de consumo, la especialista detalló que existe una marcada diferencia según el grupo etario y el género. Entre los jóvenes de 18 a 40 años, los procedimientos no quirúrgicos más requeridos son la aplicación de ácido hialurónico y toxina botulínica, mientras que los pacientes de mayor edad suelen inclinarse por intervenciones quirúrgicas para tratar el envejecimiento.

En el ámbito de las operaciones tradicionales, el aumento mamario lidera el ranking de demandas, seguido de cerca por la liposucción.

Asimismo, la directora médica del centro quirúrgico Mona Lisa indicó que los hombres se operan de forma creciente —buscando rinoplastias, correcciones de ginecomastia o liposucciones de alta definición (HD)—, aunque prefieren mantener sus intervenciones en reserva.

Un punto central de la exposición de la cirujana estuvo enfocado en las complicaciones derivadas de la falta de regulación y el intrusismo profesional.

La especialista advirtió sobre los peligros de someterse a intervenciones en lugares no calificados, como centros estéticos no habilitados o peluquerías, donde se aplican sustancias sin supervisión médica.

Benítez remarcó que el mayor riesgo surge cuando se emplean productos no autorizados por la ANMAT o cuando intervienen profesionales que no cuentan con la formación ni con el hábito quirúrgico necesario para afrontar complicaciones.

En ese sentido, enfatizó que, aunque normativamente ciertos profesionales de la salud, como los odontólogos, realicen estas aplicaciones, ante una complicación se requiere el conocimiento de un médico especialista formado en la disciplina.

Frente a las crecientes demandas estéticas, la profesional hizo hincapié en la responsabilidad ética que implica conducir una consulta médica y educar al paciente.

Para Benítez, cada consultante es una persona con una historia y una necesidad particular, por lo que el rol del especialista consiste en analizar clínicamente si la intervención solicitada es realmente la indicada y no una mera respuesta a modas o influencias externas.

Asimismo, subrayó la importancia de acompañar una toma de decisión consciente y garantizar que todo procedimiento se efectúe en centros quirúrgicos plenamente habilitados, que dispongan de un equipo médico multidisciplinario, anestesiólogo y la tecnología requerida para priorizar siempre la salud de la persona.

A modo de conclusión, la médica reflexionó sobre el impacto sociocultural de la belleza, definiendo a la cirugía plástica en Argentina como un "espejo social", que refleja las presiones de los mandatos estéticos, los medios de comunicación y las redes sociales.

La doctora advirtió que la disciplina corre el riesgo de ser percibida como una tendencia de moda pasajera, en lugar de una especialidad médica rigurosa, lo que exige un trabajo pedagógico constante por parte de los cirujanos.

Finalmente, dejó planteado un interrogante ético sobre si las intervenciones estéticas actuales otorgan mayor libertad de decisión sobre el propio cuerpo o si, por el contrario, generan una sensación permanente de tener siempre algo que corregir.