Lionel Scaloni recibió a la ACTC en el predio de la AFA y revivió su pasión por el TC

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En una charla exclusiva con la ACTC, Lionel Scaloni, director técnico nacional campeón del mundo, habló sobre su relación con el Turismo Carretera: sus recuerdos de chico, sus experiencias en los autódromos y la especial afinidad con Ford y Juan Antonio “Jhonny” De Benedictis, quién estuvo presente en el predio junto a su hijo Juan Bautista, actual piloto de TC.

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En el encuentro, participó el vicepresidente Gastón Mazzacane, que le entregó, entre otras cosas, el libro sobre los 85 años del Turismo Carretera. A su vez, HRX le regaló un buzo de competición personalizado, para que el pujatense pueda girar, alguna vez, arriba de un auto de TC. Con muchos reconocimientos de por medio, los De Benedictis también le acercaron una gorra verde, que Lionel portó durante todo el encuentro.

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-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Imágenes: Gentileza Prensa ACTC Argentina