Allanaron el consultorio de una esteticista por presunto ejercicio ilegal de la medicina

FOTO: La investigación comenzó por una cuenta de Instagram que ofrecía tratamientos estéticos.

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó este jueves un consultorio de estética ubicado en la zona de Ayacucho al 2400, en Rosario, en el marco de una causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina.

El procedimiento fue dispuesto luego de una investigación iniciada a partir de una cuenta de Instagram denominada “Eclat Medicina Estética”, desde la cual se promocionaban distintos tratamientos que, de acuerdo con las actuaciones, se realizaban en ese establecimiento.

Durante las averiguaciones, los investigadores determinaron que la mujer que atendía en el lugar, de 40 años, se presentaba como médica, aunque no contaría con matrícula del Colegio de Médicos ni con título universitario habilitante para ejercer la profesión.

También detectaron que en las publicaciones difundidas en redes sociales se exhibía la matrícula profesional Nº 25.389. Tras una consulta al Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción, se estableció que ese número correspondería a otra profesional de la ciudad.

FOTO: La mujer no tendría título ni matrícula y habría usado el número profesional de otra médica.

Qué secuestraron durante el allanamiento

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó el allanamiento del consultorio, que fue concretado este 1 de octubre por agentes de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) de la PDI.

Durante el procedimiento fueron secuestradas jeringas, agujas, pigmentos, ampollas, ácido glicólico, ácido hialurónico, Xeomin, Volift, Exosome, PDRN, suero fisiológico y otros productos e insumos vinculados a tratamientos estéticos.

Los agentes también incautaron una máquina centrífuga, una camilla y recipientes destinados a residuos cortopunzantes.

Además, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos dispositivos Posnet y una caja de BB Lip que contenía diez frascos, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

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La causa por ejercicio ilegal de la medicina

Por disposición de la Oficina de Salidas Multiagenciales, la mujer fue trasladada para la formación de causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina, constatación de antecedentes y nuevas consultas judiciales.

La investigación continuará con el análisis de los elementos secuestrados y con las medidas que disponga la Fiscalía para determinar cómo se desarrollaban las prácticas promocionadas y si existieron otras personas involucradas.