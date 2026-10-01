Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

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El número de sorteo 13047 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 3968, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3968

2° 0110

3° 1876

4° 4751

5° 3422

6° 5214

7° 3740

8° 7226

9° 7392

10° 4986

11° 5927

12° 0725

13° 2880

14° 1894

15° 2355

16° 8024

17° 1194

18° 8356

19° 1847

20° 6547