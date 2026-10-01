Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.
El sorteo número 13047 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 1 de octubre a las 22:15, destacando el número 3968 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Sobrinos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13047 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 3968, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3968
2° 0110
3° 1876
4° 4751
5° 3422
6° 5214
7° 3740
8° 7226
9° 7392
10° 4986
11° 5927
12° 0725
13° 2880
14° 1894
15° 2355
16° 8024
17° 1194
18° 8356
19° 1847
20° 6547
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13047 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 1 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 3968, correspondiente a "A primera (Sobrinos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.