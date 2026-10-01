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Detenido en Rosario por difundir mensajes antisemitas en redes sociales

La detención se produjo tras una denuncia de un miembro de la comunidad judía, que alertó sobre la difusión de contenido discriminatorio.

01/10/2026 | 21:55Redacción Cadena 3

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Detenido en Rosario por difundir mensajes antisemitas en redes sociales

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Rosario, 1 de octubre (NA) -- Un hombre fue arrestado en la ciudad de Rosario por ser acusado de emitir insultos discriminatorios y de odio contra la comunidad judía a través de diferentes redes sociales, según confirmaron fuentes policiales.

El sujeto fue identificado tras una serie de allanamientos que se realizaron como parte de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, en colaboración con el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Durante las acciones, se incautaron varios objetos, incluyendo un arma de fuego calibre 22, municiones, un arma contundente con mango de madera y una bola metálica con púa (mangual), así como un teléfono celular, una notebook, una computadora, un pendrive y cuatro libros con contenido antisemita y antisionista.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un integrante de diversas organizaciones comunitarias judías, entre ellas la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la USAR (Unión Sionista Argentina de Rosario).

El denunciante alertó sobre un individuo que se dedicaba a difundir contenido de carácter antisemita, perjudicando al pueblo judío mediante distintas plataformas digitales.

En respuesta, el Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, bajo la dirección de Federica Tiscornia, emitió un oficio judicial al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) para hacerse cargo del caso.

Los funcionarios federales llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de campo y un detallado rastreo en redes sociales, logrando identificar al acusado y comprobar que este compartía, de manera continua y encubierta, textos e imágenes que perjudicaban a la comunidad judía.

Además, las autoridades localizaron dos inmuebles en Rosario, uno en la calle Zeballos y otro en Pecan, que estaban vinculados al sospechoso. Con la evidencia recopilada, el Juzgado Federal de Garantías N.º 3 de Rosario, a cargo del Dr. Eduardo Rodríguez Da Cruz, autorizó la ejecución de los allanamientos correspondientes.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Rosario?
Un hombre fue detenido por emitir mensajes antisemitas en redes sociales.

¿Quién realizó la denuncia?
Un integrante de organizaciones comunitarias judías, como la DAIA y la USAR.

¿Qué se encontró en los allanamientos?
Se incautaron armas, municiones, dispositivos electrónicos y libros antisemitas.

¿Cómo fue identificado el acusado?
Mediante un seguimiento en redes sociales y trabajo de campo por parte de la policía.

¿Qué acciones tomó la fiscalía?
Emitió un oficio judicial al DUIA para investigar el caso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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