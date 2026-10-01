Detenido en Rosario por difundir mensajes antisemitas en redes sociales

Rosario, 1 de octubre (NA) -- Un hombre fue arrestado en la ciudad de Rosario por ser acusado de emitir insultos discriminatorios y de odio contra la comunidad judía a través de diferentes redes sociales, según confirmaron fuentes policiales.

El sujeto fue identificado tras una serie de allanamientos que se realizaron como parte de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, en colaboración con el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Durante las acciones, se incautaron varios objetos, incluyendo un arma de fuego calibre 22, municiones, un arma contundente con mango de madera y una bola metálica con púa (mangual), así como un teléfono celular, una notebook, una computadora, un pendrive y cuatro libros con contenido antisemita y antisionista.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un integrante de diversas organizaciones comunitarias judías, entre ellas la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la USAR (Unión Sionista Argentina de Rosario).

El denunciante alertó sobre un individuo que se dedicaba a difundir contenido de carácter antisemita, perjudicando al pueblo judío mediante distintas plataformas digitales.

En respuesta, el Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, bajo la dirección de Federica Tiscornia, emitió un oficio judicial al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) para hacerse cargo del caso.

Los funcionarios federales llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de campo y un detallado rastreo en redes sociales, logrando identificar al acusado y comprobar que este compartía, de manera continua y encubierta, textos e imágenes que perjudicaban a la comunidad judía.

Además, las autoridades localizaron dos inmuebles en Rosario, uno en la calle Zeballos y otro en Pecan, que estaban vinculados al sospechoso. Con la evidencia recopilada, el Juzgado Federal de Garantías N.º 3 de Rosario, a cargo del Dr. Eduardo Rodríguez Da Cruz, autorizó la ejecución de los allanamientos correspondientes.