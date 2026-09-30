Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y secuestraron la camioneta en la que circulaba

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en Justo Daract, San Luis, cuando viajaba hacia la provincia de San Juan para participar de un encuentro del Partido Justicialista.

El dirigente fue interceptado en un puesto de control ubicado en el límite provincial y, durante el procedimiento, se detectó que la camioneta en la que se desplazaba tenía un pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur.

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades dispusieron el secuestro del vehículo.

Máximo Kirchner se dirigía a San Juan, donde tenía previsto participar de actividades junto a referentes del peronismo y militantes.

El procedimiento se produjo un día después de otro operativo realizado en San Luis, en el que la Policía provincial secuestró una camioneta RAM 2500 que también tenía un pedido judicial de secuestro relacionado con la causa Hotesur y que figuraba a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la explotación de hoteles de la familia Kirchner.

Máximo Kirchner se encuentra entre las personas acusadas en el expediente, cuyo juicio oral tiene previsto comenzar en marzo de 2027.

Informe de Alejandro Heredia