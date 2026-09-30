En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y secuestraron la camioneta en la que circulaba

El dirigente peronista fue interceptado en Justo Daract cuando viajaba hacia San Juan. El vehículo tenía un pedido de secuestro vinculado a la causa Hotesur.

30/09/2026 | 16:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Máximo Kirchner, demorado en San Luis.

FOTO: Máximo Kirchner, demorado en San Luis.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y secuestraron la camioneta en la que circulaba

    Viva la Radio

    Episodios

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en Justo Daract, San Luis, cuando viajaba hacia la provincia de San Juan para participar de un encuentro del Partido Justicialista.

El dirigente fue interceptado en un puesto de control ubicado en el límite provincial y, durante el procedimiento, se detectó que la camioneta en la que se desplazaba tenía un pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur.

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades dispusieron el secuestro del vehículo.

Máximo Kirchner se dirigía a San Juan, donde tenía previsto participar de actividades junto a referentes del peronismo y militantes.

El procedimiento se produjo un día después de otro operativo realizado en San Luis, en el que la Policía provincial secuestró una camioneta RAM 2500 que también tenía un pedido judicial de secuestro relacionado con la causa Hotesur y que figuraba a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la explotación de hoteles de la familia Kirchner.

Máximo Kirchner se encuentra entre las personas acusadas en el expediente, cuyo juicio oral tiene previsto comenzar en marzo de 2027.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Quién fue demorado en San Luis?
Máximo Kirchner fue demorado en Justo Daract, San Luis.

¿Por qué fue demorado?
Fue demorado debido a un pedido de secuestro de la camioneta en la que viajaba, vinculado a la causa Hotesur.

¿Qué es la causa Hotesur?
La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con hoteles de la familia Kirchner.

¿Cuándo comenzará el juicio oral?
El juicio oral en la causa Hotesur tiene previsto comenzar en marzo de 2027.

¿Qué ocurrió un día antes del procedimiento?
Un día antes, la Policía provincial secuestró otra camioneta relacionada con la misma causa que pertenecía a Cristina Fernández de Kirchner.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf