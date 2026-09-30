Wanda Nara revela que Maxi López le filtraba comentarios de MasterChef Celebrity

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- La conductora Wanda Nara protagonizó un divertido momento cuando, en la última emisión de MasterChef Celebrity, mandó al frente a Maxi López al decir que era quien le filtraba lo que se comentaba de ella en el grupo de WhatsApp que su ex pareja compartía con el resto de los participantes.

"El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí", reveló la mediática al principio del programa, confesando que mantuvo el secreto hasta mucho después de que finalizara la edición que protagonizó su ex pareja.

La revelación generó la sorpresa de los famosos, por lo que Wanda agregó: "Lo puedo contar porque ya terminó el programa".

"Una tumba vos", sumó Pablo Giralt con ironía. "No, no dije nada durante la competencia, lo cuento ahora", se defendió la conductora, sosteniendo que esperó a que pasara el tiempo previo a revelar la información que podía perjudicar el vínculo que su ex tenía con el resto de los participantes de su edición.

"Lo cuento ahora para ver si Grego (Rossello) quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots", disparó pícara, sugiriéndole al influencer que se convierta en su confidente.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el reality de cocina superó el rating de su primera emisión y lideró su franja horaria con picos de 14,7 puntos de rating.