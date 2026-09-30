El Coro Municipal de Jóvenes de Córdoba presenta la segunda edición de “Con luz de luna o de sol”, una celebración de la canción cordobesa que reunirá en una misma jornada distintas generaciones, estilos y maneras de entender la música popular de Córdoba.

El encuentro será el domingo 4 de octubre, de 13 a 19 h, en Pulqui, Industria Cultural, y contará con la participación de grandes referentes de la música cordobesa junto a nuevas generaciones de artistas: Lucas Heredia, Ariel Borda, Mario Díaz, Clara Presta, Paio Toch y Piñón Fijo, además del Coro Municipal de Jóvenes.

Durante la jornada habrá música en vivo, con un repertorio que recorrerá diferentes géneros y épocas de la canción cordobesa. La propuesta busca celebrar una música que forma parte de nuestra identidad cultural y que, a lo largo de las generaciones, continúa encontrando nuevas voces, sonidos y formas de expresión.

El encuentro se realizará en Pulqui, en barrio Alberdi, un espacio que cuenta con un amplio patio y propuestas gastronómicas, además de su propia producción de cerveza artesanal. El escenario estará ubicado en el espacio cubierto, donde se desarrollarán las presentaciones musicales, mientras que el patio permitirá disfrutar de la gastronomía y compartir la jornada entre amigos y en familia.

Esta segunda edición tendrá además un objetivo especial: acompañar al Coro Municipal de Jóvenes en su próximo viaje a Chile, donde participará del Festival Internacional Mario Baeza, en Antofagasta. La invitación al festival llegó luego de la participación del coro en San Juan Canta 2025, donde obtuvo el Primer Premio en la categoría Música Coral Popular.

El viaje representa una nueva oportunidad para compartir el trabajo del coro en un escenario internacional y llevar una parte de la música cordobesa a Chile. Por eso, esta jornada será también una manera de acompañar y hacer posible este nuevo desafío.

“Con luz de luna o de sol” vuelve así a reunir a artistas de distintas generaciones alrededor de una misma idea: celebrar la canción cordobesa, compartirla y mantenerla viva.

Domingo 4 de octubre · 13 a 19 h Pulqui, Industria Cultural Rodríguez Peña 455 · Barrio Alberdi

Entradas anticipadas:

• General: $20.000

• Menores de 5 años: $10.000

Disponibles a través de Tikzet y de los integrantes del Coro Municipal de Jóvenes.