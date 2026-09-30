Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la región de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes que limitan la visibilidad a 8934 metros. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es alta, alcanzando el 88%, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de frescura durante el día, aunque no se esperan precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas. El viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. Para el sábado 3 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 30°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.