Ricardo Montaner conquista Billboard con tres primeros lugares por "Para que seas feliz"

FOTO: Ricardo Montaner entró en el primer lugar de Billboard por la canción "Para que seas feliz".

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La canción "Para que seas feliz" de Ricardo Montaner ha logrado esta semana alcanzar el #1 de Latin Airplay, #1 de Latin Pop Airplay -por tercera semana consecutiva- y #1 de Regional Mexican Airplay, este último en colaboración con Edén Muñoz.

Este logro cobra una relevancia especial al darse casi cuatro décadas después de la primera aparición del cantautor en las listas de la publicación.

No se trata solo de tres nuevas posiciones en el ranking. Es la continuidad de una historia que comenzó en 1988 y que ha perdurado a lo largo de generaciones, adaptándose a transformaciones de la industria, formatos y estilos de la música latina.

El éxito de esta ocasión se debe a una composición de Nathan Galante, Horacio Palencia, Edgar Barrera y Ricardo Montaner.

En septiembre de 1988, "Tan Enamorados" alcanzó el puesto #9 de Hot Latin Songs y se mantuvo durante 40 semanas en la lista. "Mi historia con Billboard es fascinante y comenzó a finales de la década de 1980, cuando mi música empezó a sonar en Estados Unidos con 'Tan Enamorados'", y duró 40 semanas en la lista, que ya en esa época Billboard era quizás la única representación que nosotros los latinos teníamos en la industria, expresó Montaner.

Un año después, "La Cima del Cielo" llegó al #1. Posteriormente, otros temas como "Castillo Azul", "Piel Adentro" y "Quisiera" también alcanzaron la máxima posición. En total, esos cuatro temas acumularon 16 semanas en el #1 de Hot Latin Songs, mientras que el historial de Montaner registra 38 entradas en esa clasificación, cuatro de ellas en el primer lugar.

Su presencia también se ha hecho notar en otras listas de Billboard: "El Poder de Tu Amor" y "Yo Puedo Hacer" alcanzaron el segundo lugar de Latin Pop Airplay, mientras que "Bésame" llegó a la cuarta posición.

Los álbumes de Ricardo Montaner también han dejado huella. Alcanzó el #1 de Top Latin Pop Albums en enero de 1989, manteniéndose 50 semanas en la clasificación. Décadas después, "Ida y Vuelta" lo llevó nuevamente al primer lugar en noviembre de 2016 y alcanzó el #2 de Top Latin Albums.

La relación entre Montaner y Billboard ha trascendido más allá del éxito comercial de sus lanzamientos. En enero de 2012, durante una edición especial dedicada a la historia de Hot Latin Songs, Billboard incluyó a Ricardo Montaner entre 25 artistas latinos destacados por sus resultados históricos.

Más recientemente, en febrero de 2025, "Tan Enamorados" fue seleccionada por Billboard en el tercer lugar de su lista editorial de las 50 mejores canciones de amor latinas. Casi cuatro décadas después de su lanzamiento, aquella canción sigue siendo parte del repertorio sentimental de varias generaciones.

El nuevo capítulo de "Para Que Seas Feliz" llega en un momento importante de la carrera de Montaner: El Último Regreso World Tour 2026, producido por Fenix Entertainment. Hasta el 26 de septiembre, la gira acumula 46 presentaciones agotadas en su recorrido por Latinoamérica y Estados Unidos.